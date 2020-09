Medium włoskich biskupów broni skandalicznej produkcji Netflixa

Należąca do Konferencji Episkopatu Włoch gazeta „Avvenire” publikuje teksty broniące produkcji Netflixa „Cuties” (pol. „Gwiazdeczki”), która wzburzyła ostatnio opinię publiczną. Wielu widzów dostrzegło tam zagrożenie związane z seksualizują dzieci.

Wyprodukowany przez Netflix film „Gwiazdeczki” jawnie promuje wzorce prowadzące do seksualizacji dzieci i młodzieży. Obraz opowiada bowiem o dziewczynkach, które tańczą „twerking”. Według Wikipedii jest to „rodzaj tańca o zabarwieniu erotycznym, popularny wśród kobiet, polega na rytmicznym potrząsaniu pośladkami”.

Główną bohaterką jest 11-letnia Amy, muzułmanka z Senegalu, która mieszka w biednej dzielnicy we Francji. Nastolatka dołącza do młodych tancerek, naśladujących m.in. dorosłą „twerkową ekipę taneczną”. Układy wykonywane przez dziewczynki zawierają wiele erotycznych ruchów.

W filmie pojawiło się także mnóstwo scen ukazujących małe dziewczynki jako obiekty seksualne. Jak podkreślono w dotyczącym filmu przewodniku dla rodziców, w jednej scenie „obcisłe skórzane spodnie 11-letniej dziewczynki zostają na siłę ściągnięte w trakcie bójki. Wówczas kamera wskazuje na jej odsłoniętą bieliznę”. Takich scen jest jednak w filmie całe mnóstwo.

Po premierze filmu na Netflixa wylała się fala oburzenia. Powstała także petycja krytykująca serwis za wyprodukowanie obrazu promującego „dziecięcą erotykę”, a nawet pedofilię. Tymczasem włoska „Avvenire” twierdzi, że krytyka jest bezpodstawna.

Należąca do Konferencji Episkopatu Włoch gazeta uważa, że „nie ma żadnego wytłumaczenia dla kampanii przeciwko serwisowi Netflix. Nie ma w nim żadnej ‘skandalicznej seksualizacji nastolatków’, jak napisali niektórzy z 600 000 sygnatariuszy petycji” – czytamy na jej łamach. Ponadto Andrea Fagiola twierdzi, że sprzeciw jacy się filmowi „albo go nie oglądali, albo naprawdę ograniczyli się do plakatu”.

Po fali krytyki Netflix zmienił plakat i sam opis promujący film. Jednak zamieszczone w sieci fragmenty produkcji wzbudziły spore oburzenie wśród internautów. Więcej o filmie pisaliśmy tutaj.

Źródła: LifeSiteNews.com/nczas.com