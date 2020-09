„Piątka Przeciwko Rolnikom” i co dalej? Krzysztof Bosak przedstawił możliwe scenariusze

Dziś w nocy Sejm przegłosował uderzającą w rolników „ustawę o ochronie zwierząt”. Wśród zapisów znalazły się m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra oraz ograniczenie uboju rytualnego wyłącznie na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Krzysztof Bosak nakreślił możliwe scenariusze po wejściu w życie „Piątki Przeciwko Rolnikom”.

„Możliwe scenariusze rozwoju sytuacji:

– dodanie w Senacie długiego vacatio legis

– weto prezydenta

– spór w sądach z powodu braku notyfikacji

– omijanie przepisów we współpracy z polskimi gminami żydowskimi i muzułmańskimi

– omijanie przepisów przez wywóz żywych zwierząt na ubój” – napisał Krzysztof Bosak.

Kwestię braku notyfikacji podnosili już podczas wczorajszych głosowań w Sejmie posłowie Konfederacji. Jakub Kulesza wskazał, że konsekwencje mogą być poważne. Co ciekawe, uciekająca się nieustannie do Unii i „praworządności” totalna opozycja nie zwróciła uwagi na ten „szczegół”.

– Jestem zdziwiony, że moja lewa strona sceny politycznej zapomniała, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Bronię wolności religijnej, uboju wielokulturowego jako przedstawiciel ugrupowania narodowego i powołuję się na przepisy Unii Europejskiej, co wynika z opinii biura analiz Sejmu. Ten projekt wymaga procedury notyfikacji Komisji Europejskiej – mówił Jakub Kulesza.

Konsekwencją braku notyfikacji może być m.in. skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto swoich praw przed polskimi sądami mogą także dochodzić zainteresowane podmioty. Przepisy techniczne, które nie przejdą procedury notyfikacji stają się bowiem nieważne.

Wiele wskazuje na to, że pomimo wykazania ogromnej szkodliwości dla polskiego rolnictwa, przepisy likwidujące polską branżę futrzarską wejdą w życie. Według informacji Krzysztofa Bosaka „z dwóch niezależnych źródeł”, prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę uderzającą w polskich rolników.

„Z dwóch niezależnych źródeł, od osób znających prezydenta @AndrzejDuda, mam oceny że podpisze ustawę #PiątkaPrzeciwRolnikom. Jeśli okaże się, że decyzja zapadła przed jakimikolwiek konsultacjami to… na razie gryzę się w język, bo nie chcę żeby to była prawda @prezydentpl” – napisał polityk Konfederacji.

„Dziś @KancelariaSejmu i @pisorgpl to synonim bezprawia i samowolki. Wstyd, że tacy ludzie jak @pisorgpl pojawiają się na polskiej wsi. Każdy oddany głos na was to głos skradziony” – skwitował głosowanie nad ustawą Szczepan Wójcik.

