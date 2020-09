Izrael wreszcie zezwala na ekstradycję do Australii pedofilki ze szkółki ortodoksów żydowskich

Izraelski wymiar sprawiedliwości zezwolił na ekstradycję Malki Leifer do Australii. Jest tam oskarżana o wykorzystywanie seksualne nieletnich. Kiedy sprawę ujawniono, uciekła do Izraela.

Ekstradycja była wielokrotnie odraczana. Izrael stara się chronić swoich obywateli, ale w tym przypadku trudno to usprawiedliwić. W maju miejscowy wymiar sprawiedliwości stwierdził, że Leifer, oskarżona o dziesiątki molestowań seksualnych na nieletnie dziewczęta jest psychicznie zdolna do procesu. Otworzyło to drogę do jej przekazania do Australii.

To właśnie tam miała molestować uczennice ortodoksyjnej szkoły żydowskiej, którą prowadziła kilka lat temu w Melbourne. W lipcu Sąd Najwyższy oddalił kolejną apelację prawników Leifer, którzy sprzeciwiali się ekstradycji.

Ostatecznie sąd w Jerozolimie orzekł 21 września, że „oskarżona może zostać poddana ekstradycji do Australii za przestępstwa, które są jej przypisywane”. Żydowskie rodziny poszkodowanych dziewcząt przyjęły wyrok z zadowoleniem.

Według australijskiej prasy Malka Leifer, była nauczycielka w szkółce rabinistycznej, jest podejrzana o 74 akty molestowania nieletnich. Uciekła z Australii 12 lat temu po tym, jak była uczennica złożyła nią skargę na policji.

Court rules accused sex abuser Leifer to be extradited to Australia https://t.co/HiaOQjiWKl via @timesofisrael — J & B (@24JEWISH) September 21, 2020

Według izraelskich mediów skorzystała z „prawa powrotu” i zamieszkała w osadzie „Emmanuel”, na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Zaprzeczała by była winna. Pierwsze posiedzenie sądu o jej ekstradycję miało miejsce jeszcze w 2014 roku.

W 2016 roku uznano ją za chorą i osobę „niezdolną” do wydalenia z kraju. Później policjanci w cywilu śledzili ją, filmowali jej zakupy i zachowanie, co udowodniło, że udaje chorobę psychiczną, aby uniknąć procesu. W 2018 została zatrzymana i wszczęto nowe postępowanie.

Yay, excellent news. She's a depraved (((person))) Israel's top court rejects appeal of accused Australian sex abuser Malika Leifer https://t.co/Sf7zxbABN1 — AncestralReflections (@Fernackerpants) September 3, 2020

Źródło: Le Figaro/ AFP