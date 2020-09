Rafał Ziemkiewicz szczerze o swoim poparciu dla PiS: „Jest mi wstyd”

„Co mi? Mi jest wstyd. Choć to nie ja się powinienem wstydzić, tylko ludzie, którzy w imię obsesji starszego pana i frakcyjnych walk odbierają dziesiątkom tysięcy rolników źródło utrzymania. Ale jest mi wstyd, bo przekonywałem ludzi, że to może i siermiężni durnie, ale patrioci” – napisał na Twitterze.

Reakcje na wpis są różne. Jedni cieszą się z „powrotu syna marnotrawnego”, a inni wytykają Ziemkiewiczowi częstą zmianę frontów.

Są również nowi fani, których zdobył występując w TVP, którzy oburzają się na ten rokosz przeciw PiS.

Co mi? Mi jest wstyd. Choć to nie ja się powinienem wstydzić, tylko ludzie, którzy w imię obsesji starszego pana i frakcyjnych walk odbierają dziesiątkom tysięcy rolników źródło utrzymania. Ale jest mi wstyd, bo przekonywałem ludzi, że to może i siermiężni durnie, ale patrioci 🤦‍♂️ https://t.co/CmrNRovHrc

— Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) September 18, 2020