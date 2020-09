Uwaga, pedofile w natarciu! Ekshibicjoniści obnażają się przed dziećmi w programie duńskiej telewizji [VIDEO]

Duńska telewizja emituje program, w których dorośli ekshibicjoniści obnażają się przed dziećmi. Te mają oceniać ich ciała.

Kolejna emisja programu “Ultra Smider Tojet,” (Ultra obnażanie się) wzbudziła w Danii kontrowersje Program przeznaczony jest dla dzieci i one też w nim biorą udział. Polega na tym, że dorośli – kobiety i mężczyźni rozbierają się przed nimi, a one mają oceniać ich ciała. Chodzi o dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Jak tłumaczy producent, duński oddział amerykańskiej firmy Warner Bros. International Television Production, ten perwersyjny ekshibicjonistyczny pokaz ma dzieci edukować. Chodzi o to, by w walczyć z zawstydzaniem ludzi z powodu wyglądu ich ciała.

Peter Skaarup, z Duńskiej Partii Ludowej, otwarcie skrytykował program dla dzieci wyprodukowany. Argumentował, że zawartość programu jest zbyt drastyczna dla młodych widzów. Skarrup twierdził, że jest „za wcześnie” na narażanie dzieci w wieku siedmiu lat na widok narządów płciowych mężczyzn i kobiet.

Program nie wywołał skandalu, tylko kontrowersje. Duńczycy już tak odarci są ze wszelkiego poczucia przyzwoitości, dyskrecji i intymności, że nieśmiało protestują wobec pokazów ekshibicjonistycznych dla dzieci. Taktyka pedofilów jest wszędzie podobna – deprawowanie dzieci pod pozorem jakiejś edukacji seksualnej.

Duński program jest kolejnym dowodem na to, że pedofile realizują poprzez media swą strategię seksualizowania dzieci i oswajania z najbardziej obrzydliwymi zboczeniami. Niedawno wielki skandal wywołał nadawany przez Netflix film „Cutties”, w którym dochodzi do obscenicznych scen z udziałem 11-letnich dziewczynek.