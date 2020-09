Jak zaoszczędzić 5 tysięcy zł i stać się modnym. To będzie prawdziwy hit tej jesieni [FOTO]

Luksusowy dom mody Gucci wprowadził do sprzedaży jeansy ogrodniczki za jedyne 1400 dolarów od sztuki. Ich wyjątkowość polega na tym, że wyglądają jak ubrudzone trawą, a ich właściciel może udawać spracowanego rolnika.

Modna i postępowa część ludzkości musi obcować z naturą i matką Ziemią. To dla niej właśnie jest najnowsza propozycja domu mody Gucci, który wprowadza do sprzedaży jeansy ogrodniczki, które wyglądają jak ufajdane. Cena to jedyne 1400 dolarów. Jak kogoś nie stać to za jedyne 770 może sobie kupić zwykłe uflejone jeansy.

„Ten dżinsowy ubiór jest wykonany z organicznej bawełny i specjalnie poddany obróbce, aby uzyskać efekt poplamienia i postarzania” – czytamy w opisie utytłanych gaci, które pierwszy raz zostały pokazane na wybiegu w styczniu, a teraz są dostępne w sklepach i Internecie. Inspiracją ma być styl „grunge”, czyli bród.

Gucci podaje, iż owe uwalane portki maja zwracać uwagę na dobro naszej zielonej planety. „Jeansy są wytwarzane poprzez uprawę i procesy produkcyjne, przy których nie stosuje się szkodliwych chemikaliów, pestycydów ani sztucznych nawozów” – czytamy w opisie na Gucci.com.

Dziennik New York Post zwrócił się do prawdziwych farmerów z prośbą o opinię w sprawie ekologiczno-farmerskiej kreacji Gucci. Ci zauważyli fuszerkę w tytłaniu portek. Mianowicie plamy umieszczono nie tam, gdzie w czasie pracy na farmie one zwykle powstają. – Może powinien wypowiedzieć się ekspert od medycyny sądowej – mówi 40-letnia farmerka Lauren Gitlin. – Plamy na nogawkach są zbyt nisko. Powinny być głównie na kolanach. Jeśli Gucci naprawdę chce, aby te jeansy wyglądały autentycznie, powinny być jeszcze wysmarowane gó..em.

Oprócz ufajdanych ogrodniczej Gucci ma też w ofercie wytytłane zwykłe jeansy za 769 dolarów. Do kompletu wyciągany sweter, który jest w stylu „naftalinowym”, za jedyne 577 dolarów.

W Polsce modne są jeansy z dziurami. Każdy może za parę stówek udawać obdartusa. Za bycie fleją i brudasem od Gucciego trzeba jednak słono zapłacić. 1400 dolarów, czyli 5350 złotych za takie eko-rolne ogrodniczki, to całkiem sporo. Albo 769 dolarów, czyli prawie trzy tysiące złotych. Lepiej więc kupić za dwie, trzy stówy złotych jakieś zwykłe jeansy, wytytłać je na trawniku przed blokiem i zwyczajnie nie prać, tylko chodzić w nich i udawać eko fleję od Gucciego.