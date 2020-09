„To początek końca władzy Kaczyńskiego, rozpoczęła się era Klubów Konfederacji” [VIDEO]

Era Jarosława Kaczyńskiego dobiega końca, rozpoczął się proces erozji i początek końca jego władzy w Polsce – przekonywali we wtorek posłowie Konfederacji. Według nich, rozpoczęła się era Klubów Konfederacji, a scenę polityczną przejmować będzie autentyczna i ideowa prawica.

Poseł Robert Winnicki (Konfederacja) przekonywał podczas konferencji prasowej w Sejmie, że „era Kaczyńskiego dobiega końca”.

„Wszyscy w Polsce widzą, że Jarosław Kaczyński, pod hasłami prawicowymi, realizuje program społeczny lewicy” – ocenił. Według niego, wieś polska odczuwa, że Kaczyński „prowadzi do kryzysów politycznych, zgodnie ze swoim lewicowym zacietrzewieniem”.

Jak podkreślił, w Zjednoczonej Prawicy, „rozpoczął się proces erozji i początek końca władzy Jarosława Kaczyńskiego w Polsce”. Jego zdaniem, rozpoczęła się „era Klubów Konfederacji”, a scenę polityczną będzie przejmowała „autentyczna i ideowa prawica”.

Zdjęcia z wczorajszego spotkania w Żarach. Kilkadziesiąt osób na sali. Zapał osób które chcą tworzyć kluby sympatyków @KONFEDERACJA_ , mobilizuje mnie do jeszcze bardziej wytężonej i merytorycznej pracy politycznej w sejmie i pozna nim!#LubuskiPoseł#KlubyKonfederacji pic.twitter.com/RZ8QhR7lwt — Krystian Kamiński 🇵🇱 (@K_Kaminski_) September 22, 2020

Ruch społeczny – Kluby Konfederacji

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun ocenił, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu „zostały piorunem przepchnięte, istotne dla polskiej wolności, własności i suwerenności, fatalne, oby nie tragiczne w skutkach ustawy”.

Wskazał m.in. na nowelę ustawy o ochronie zwierząt i ratyfikację „układu o instalacji baz obcych wojsk”.

Krzysztof Bosak (Konfederacja) oświadczył, że Konfederacja „ma się świetnie”. Wskazał na ruch społeczny, jakim stają się – jego zdaniem – „setki Klubów Konfederacji w całej Polsce”.

.@krzysztofbosak: #Konfederacja ma się świetnie! Konfederacja się rozwija. To nie tylko 11 posłów, ale to rodzący się ruch społeczny. Prawie 10 000 osób zapisało się już do #KlubyKonfederacji. To dobre wiadomości! Zmieniajcie Polskę razem z nami! https://t.co/rHPs8Hhya4 pic.twitter.com/S4cGh6HNy4 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) September 22, 2020

„Prawie 10 tysięcy ludzi zapisało się do Klubów Konfederacji. To są przyszli liderzy, z którymi pracujemy” – zaznaczył Bosak, zapraszając do współpracy osoby „przeżywające rozczarowanie partiami, które miały bronić polskiego interesu”.

„Zmieniajcie państwo Polskę razem z nami” – apelował były kandydat na prezydenta.

W Klubach Konfederacji każdego dnia witamy nowych członków. Zapisz się i działaj z nami! Zarejestruj się na https://t.co/mmdh9VN145 i wybierz lub załóż własny Klub. #Konfederacja pic.twitter.com/kFAKFfMcHv — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) September 21, 2020

Konfederacja wnioskuje o zakończenie żenującego spektaklu koalicji rządzącej! #Konfederacja wnioskuje o zakończenie żenującego spektaklu koalicji rządzącej! Opublikowany przez Konfederacja Wtorek, 22 września 2020

Źródło: PAP