-69,6 stopnia Celsjusza. Oto nowy rekord zimna dla półkuli północnej

Temperaturę taką odnotowano blisko 30 lat temu – dokładnie 22 grudnia 1991 roku. Odczyt miał miejsce na automatycznej stacji meteorologicznej w odległym miejscu nazwanym Klinck. Teraz uznano ją oficjalnie za najniższą temperaturę, jaką kiedykolwiek zanotowano na półkuli północnej.

Dotychczasowy rekord wynosił minus 67,8 stopnia Celsjusza. Odnotowano go dwukrotnie na Syberii – w roku 1892 i 1933 w Wierchojańsku.

WMO has recognized a temperature of -69.6°C (-93.3°F) at an automatic weather station in Greenland on 22 Dec 1991 as the lowest ever recorded in the Northern Hemisphere.

It will be added to the WMO #Weather and #Climate Extremes Archive

— World Meteorological Organization (@WMO) September 23, 2020