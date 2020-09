Będą nowe, surowsze obostrzenia w Polsce. Za wzór posłuży Europa Zachodnia

Polski rząd przymierza się do zaostrzenia restrykcji w strefach żółtych i czerwonych. O tym, jakie będą obowiązywały obostrzenia, finalnie zdecyduje nowy minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Minister zdrowia zaproponuje obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych i najprawdopodobniej te nowe obostrzenia w niedługim czasie się pojawią. Będą to obostrzenia dotyczące możliwości spotkań międzyludzkich, kontaktów – poinformował w piątek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Kiedy nowe obostrzenia?

Dodał, że minister zdrowia przedstawi informacje o nowych obostrzeniach w przyszłym tygodniu.

– Przekonacie się państwo w przyszłym tygodniu. Każdy z nas może przewidywać, obserwując to, co się dzieje w innych państwach, choćby w Europie, jakie są wprowadzane restrykcje, raczej dotyczące większych zbiorowisk, tam, gdzie więcej osób się organizuje, gdzie się spotyka. To już minister Adam Niedzielski przedstawi – powiedział rzecznik.

Andrusiewicz przewiduje także, że w najbliższym czasie liczba przypadków będzie dalej rosnąć. Zaapelował po raz kolejny o przestrzeganie zasad sanitarnych – noszenie maseczek, zachowanie dystansu i dezynfekcje.

– To, co przewiduje strategia walki z COVID-19 na jesień, to nie jest walka z powstrzymaniem koronawirusa przed naszymi granicami. My z tym koronawirusem będziemy się mierzyć na co dzień, dlatego strategia przewiduje punktowe reagowanie, np. wprowadzanie obostrzeń w powiatach – wskazał Andrusiewicz.

Jakie obostrzenia obowiązują obecnie?

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.

W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

Zagrożone strefy. Jakie powiaty?

Aktualnie, zgodnie z rozporządzeniami ministerstwa, w strefie czerwonej znajdują się trzy powiaty (bytowski, milicki, kluczborski), a w strefie żółtej osiem powiatów (nowotarski, myślenicki, aleksandrowski, głubczycki, kielecki, kartuski, tatrzański oraz gostyński).

Od najbliższej soboty, 26 września to się zmieni. Powiatami w strefie czerwonej będą: głubczycki (woj. opolskie) i kartuski (woj. pomorskie).

W strefie żółtej znajdzie się 19 powiatów: brzeski (woj. opolskie), suski, limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański (woj. małopolskie), trzebnicki (woj. dolnośląskie), otwocki i przasnyski (woj. mazowieckie), kłobucki (woj. śląskie), Sopot (woj. pomorskie), działdowski i nidzicki (woj. warmińsko-mazurskie), piotrkowski (woj. łódzkie), międzychodzki i gostyński (woj. wielkopolskie), bytowski (woj. pomorskie), milicki (woj. dolnośląskie) i aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie).

Więcej na ten temat w poniższym artykule: