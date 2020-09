Magdalena Ogórek wylądowała w szpitalu. Ściska różaniec i prosi o „zdrowaśki” [FOTO]

Magdalena Ogórek, była kandydatka SLD na prezydenta, a obecnie funkcjonariuszka TVP INFO, wstawiła na Twittera zdjęcia ze szpitala.

„Kochani, trochę zbyt dużo ostatnio spadło mi na głowę i wczoraj skończyło się tak. Na szczęście w nocy wróciłam do domu. Dziś poleżę, „poodpoczywam”, jutro już będzie lepiej. Za Zdrowaśkę – z góry wdzięczna” – napisała na Twitterze Magdalena Ogórek.

Kochani, trochę zbyt dużo ostatnio spadło mi na głowę i wczoraj skończyło się tak.

Na szczęście w nocy wróciłam do domu. Dziś poleżę, „poodpoczywam”, jutro już będzie lepiej. Za Zdrowaśkę – z góry wdzięczna. pic.twitter.com/JY7gS59Mkk — Magda Ogórek (@ogorekmagda) September 25, 2020

Komentujący stwierdzili, że Ogórek powinna się lepiej odżywiać. Wytknęli, że jest z niej chudzina. Prezenterka odpowiedziała na te zarzuty.

„Ja zawsze jadłam dużo. Przestańcie proszę pisać bezrefleksyjnie o tym jedzeniu. Żelazo idealne. Mam na głowie więcej niż niejeden facet, po prostu nie skarżę się i zaciskam zęby” – poskarżyła się.

Ogórek rzeczywiście dużo ma na głowie

Piotr M., mąż Magdaleny Ogórek, usłyszał prokuratorskie zarzuty niegospodarności. Chodzi o czas, kiedy był kanclerzem prywatnej warszawskiej uczelni „Via Moda”. Miał narazić placówkę na straty w wysokości 989 tys. zł. Grozi mu do 8 lat za kratkami.

Magdalena Ogórek co prawda odcięła się zupełnie od tej sprawy – w końcu to dotyczy jej męża, a nie jej przecież. Wychodzi jednak na to, że przynajmniej trochę ta kwestia na nią wpływa.

Tak czy inaczej pani Ogórek życzymy zdrowia. A widok byłej faworytki postkomunistów z różańcem w ręku – bezcenny.

Źródło: Twitter/Magdalena Ogórek, NCzas.com