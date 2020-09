Dramat. Rząd nabałaganił, a teraz nie wie co robić. Pytają Polaków, jak odbudować polską gospodarkę

Nic zabawniejszego dzisiaj nie zobaczycie. Na stronie rządowej biznes.gov.pl pojawiło się pytanie do Polaków: jak odbudować polską gospodarkę po pandemii?

Więc najpierw rząd PiS wprowadził lock down, czyli zamrożenie gospodarki – kierując się jedynie emocjami i zupełnie nie myśląc o tym, co będzie później, a teraz pyta Polaków co ma z tym zrobić?

Na to właśnie wygląda, bo na stronie biznes.gov.pl pojawiło się ogłoszenie: „Do 30 września można zgłaszać pomysły, jak odbudować polską gospodarkę po pandemii”.

„Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane najlepsze, a następnie zrealizowane w Krajowym Planie Odbudowy”.

Tak więc działa państwo. Najpierw wybieramy polityków, utrzymujemy ich z naszych pieniędzy, a później oni stwarzają problem i zwracają się do nas z pytaniem jak go rozwiązać.

Problem natomiast jest niemały. Ekonomiści twierdzą, że europejska gospodarka jest w najgorszej kondycji od końca II wojny światowej. W Polsce wzrosło bezrobocie, a rząd ratuje się kolejnymi „opłatami”. Samorządy stopują inwestycje i również podnoszą koszta życia w dużych miastach.

Może być natomiast jeszcze gorzej. Kryzys wcale nie zniechęcił rządu PiS do zaprzestania niszczenia gospodarki. Strefy żółte i czerwone wciąż dobijają lokalne biznesy. Plany ograniczania imprez m.in. imprez weselnych. A w międzyczasie dołożono do tego np. delegalizację prywatnych schronisk dzięki „piątce dla zwierząt” Kaczyńskiego…