Korwin-Mikke wystawił na licytacji… swoją brodę! Cel jest szczytny [FOTO]

Janusz Korwin-Mikke niedawno ogłosił koniec pandemii goląc brodę. Teraz zarost legendy polskiej wolnościowej prawicy można zakupić na aukcji. Zakup wesprze Jakuba Grygowskiego, który na Wyspach Brytyjskich został pobity przez lewicą i to jemu, a nie sprawcom, grozi 7 lat więzienia.

„Błąd zrobiłem z wystawieniem na licytację mojej brody; trzeba było licytować po jednym włosku (lub po kilka…).

Na razie uzbieraliśmy połowę pieniędzy potrzebnych na pomoc prawną dla kol.Jakuba Grygowskiego (prezes KORWiN, Londyn)” – napisał na Twitterze Janusz Korwin-Mikke.

Polityk udostępnił też link do zbiórki -> ZBIÓRKA DLA JAKUBA GRYGOWSKIEGO.

„Przypominam, że osoba, która wpłaci najwięcej pieniędzy DO PÓŁNOCY W TĘ NIEDZIELĘ stanie się właścielem/ką CAŁEJ obciętej brody” – pisze dalej Korwin-Mikke.

Konfederata nadmienia, że do zakupu zaprasza nie tylko fanów wolnościowej prawicy. „Lewaczkom przypominam, że można jej użyć do praktyk voodoo!!”.

Sprawa Jakuba Grygowskiego

15 sierpnia przed ambasadą Polski w Londynie grupa lewaków postanowiła zaprotestować przeciwko zatrzymaniu niejakiego Michała Sz., ps. „Margot”, recydywisty, który w imię tylko sobie znanej tolerancji uczestniczył w demolowaniu furgonetki pro-life oraz także w innych chuligańskich wybrykach.

Wśród kontrmanifestantów tęczowego przekazu znalazł się Jakub Grygowski, członek Rady Krajowej oraz prezes brytyjskiego Oddziału Partii KORWiN. Na ulicy został napadnięty, za co… trafił do aresztu.

Teraz to Grygowskiemu grozi do 7 lat więzienia, a nie antifiarzom, którzy go zaatakowali.

Więcej na ten temat w poniższym artykule:

Źródło: NCzas.com