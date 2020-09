W oparach koronaabsurdu. Policja publikuje zdjęcie poszukiwanego… w maseczce [FOTO]

Koronaabsurdy powoli stają się „nową normalnością”. W australijskiej Viktorii policja opublikowała wizerunek podejrzanego mężczyzny, który jest poszukiwany. Służby postanowiły poprosić o pomoc w schwytaniu sprawcy, który groził kobiecie w Horsham. Sęk w tym, że na zdjęciu mężczyzna jest w maseczce i okularach przeciwsłonecznych.

Policja opublikowała w intrenecie złożony cyfrowo wizerunek mężczyzny. Użytkownicy sieci jednak szybko stwierdzili, że poza rozczochranymi włosami i jasną skórą na zdjęciu nie ma żadnych cech pozwalających zidentyfikować podejrzanego.

W komentarzach internauci nie powstrzymali się od ironii. „Więc… szukamy gościa w okularach przeciwsłonecznych, masce i bardzo kiepskiej peruce?” – czytamy.

Niektórzy nie dowierzali, że policja rzeczywiście traktuje to zdjęcie jako pomocne w zatrzymaniu podejrzanego. „Czy to ma być na serio? Co za farsa” – pisali. „To żart, prawda?” – upewniał się jeden z internautów. „Widzicie teraz, jak głupie są te maski? A wy oczekujecie, żeby ludzi brali ten post na poważnie…” – skwitował użytkownik Twittera.

Police have released a digital composite image after a woman was threatened in Horsham last week. https://t.co/JPAJMA6tye pic.twitter.com/mDXpRDRKOF — Victoria Police (@VictoriaPolice) September 21, 2020

Jeden z użytkowników Twittera znalazł nawet podobnie wyglądającego mężczyznę na Facebooku.

Is this him ???? Seen on the Facebook today …. seembs to be very similar and suspicious looking / pic.twitter.com/3EOLMChDkR — El Jefe LXIX (Colovid-19) (@ColovicPizzeria) September 23, 2020

Źródło: Twitter