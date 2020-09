Walki w Górskim Karabachu. Strona ormiańska informuje o potężnych stratach azerskiej armii [VIDEO]

Rządowe centrum informacyjne Armenian Unified Infocenter powiadomiło o potężnych stratach po stronie azerskiej armii. Azerbejdżan nie potwierdził tych doniesień.

„Według zweryfikowanych raportów Azerbejdżan ma około 200 ofiar i ponad 30 zniszczonych sztuk sprzętu wojskowego” – przekazało za pośrednictwem Twittera centrum informacyjne.

According to verified reports #Azerbaijan has about 200 casualties and more than 30 pieces of destroyed military hardware.

Согласно проверенным данным,у азербайджанской стороны около 200 жертв и более 30 поврежденной военной техники

Centrum co kilka godzin w specjalnych infografikach wskazuje straty po stronie wroga. Do godziny 18.00 ormiańska armia miała mieć na koncie 30 azerskich czołgów, 20 dronów i trzy helikoptery.

Armenian Ministry of Defence has released footage of 2 Azerbaijani T-72 tanks being hit with munitions.

There has been heavy fighting between Azerbaijan and Armenia on the border this morning.

Z kolei prokuratura generalna Azerbejdżanu poinformowała, że wskutek ostrzału Armenii zginęło pięć osób z tej samej rodziny. Wcześniej instytucja ta podała, że rannych zostało 19 cywilów, których przewieziono do szpitala.

W telewizyjnym wystąpieniu prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew powiedział, że „w wyniku bombardowania Armenii są straty wśród azerskich wojsk, jak i ludności cywilnej”, lecz nie podał żadnych szczegółów. Dodał, że „wiele jednostek wyposażenia wojskowego wroga zostało zniszczonych”.

Źródło: NCzas.com, PAP