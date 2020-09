Jakub Kulesza: PiS to element jakiejś rewolucji neomarksistowskiej [WIDEO]

Jakub Kulesza był gościem „Śniadania w Polsat News” w ostatnią sobotę. Tam odniósł się między innymi do ostatnich działań Prawa i Sprawiedliwości.

Prowadzący program Piotr Witwicki „zaczepił” posła Kuleszę mówiąc, że z tego co słyszał Konfederacja jest jedyną prawdziwą prawicą. – No wystarczy posłuchać ministra tego rządu, ministra rolnictwa Ardanowskiego, który mówi że miała być formacja prawicowa, a sięga po idee marksistowskie – powiedział Kulesza.

Zdaniem polityka Konfederacji ostatnie wydarzenia pokazują, że tzw. Zjednoczona Prawica nie jest ani zjednoczona, ani nie jest prawicą, na co z kolei wskazują jej ruchy. Kulesza uważa, że pomysły Prawa i Sprawiedliwości, które się pojawiają z „prawicowością” nie mają nic wspólnego.

– To jest element jakiejś rewolucji neomarksistowskiej, czy to postulaty związane z zakazem eksportu własnych produktów mięsnych certyfikowanych – mówił Kulesza, kiedy to jego wypowiedź przerwał prowadzący, pytając czy każda regulacja państwa nie jest prawicowa.

– Mamy przykład, przedstawiono projekt ustawy o tym, by różnice płac traktować jako mobbing. Przecież to są postulaty zachodnioeuropejskich socjaldemokratycznych ugrupowań. Prawo i Sprawiedliwość już nie tylko na gruncie gospodarczym – mówię o rozbudowanym państwie socjalnym, skomplikowanym systemie podatkowym, wysokim poziomie opodatkowania – ale także na poziomie społecznym idzie z tym nurtem lewicowym – wskazywał Jakub Kulesza.

– Chcą państwo być bardzo nowocześni, bardzo zachodnioeuropejscy, ale proszę się nie nazywać w związku z tym prawicą, bo nikt państwu już nie uwierzy, zwłaszcza nikt, kto mieszka na polskiej wsi. Żaden polski rolnik już się na da nabrać na te państwa puste frazesy – punktował poseł.