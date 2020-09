Rolnicy zapowiadają protest w Warszawie. „Obornika i gnojowicy nie bierzemy w myśl zasady: nie zabieraj drewna do lasu”

Rolnicy protestują przeciwko wygaszaniu branży. Zapowiadają ogólnopolski strajk. To pokłosie przegłosowanej przez Sejm „piątki dla zwierząt”, która uderza nie tylko w hodowców zwierząt futerkowych i pracowników branż pokrewnych, ale przede wszystkim producentów mięsa koszernego i halal.

Na 30 września zapowiedziano ogólnopolski strajk rolników. Protest ma się rozpocząć o godz. 10:00 na placu Trzech Krzyży w Warszawie.

– Chodzi o to, żebyśmy wszyscy się spotkali w Warszawie o 10 na placu Trzech Krzyży. Bez względu na to, jaką gałęzią rolnictwa się zajmujecie przyjedźcie i pokażcie, że jesteśmy jednością. Że nie jesteśmy paprochem, który można ot tak z dnia na dzień zamieść pod dywan, nie jesteśmy jakąś tam garstką chłopców z piaskownicy, tylko jesteśmy poważnymi ludźmi, którzy dbają o swoją przyszłość, o przyszłość swoich rodzin i o swój kraj – mówił jeden z rolników.

– Rozrzutniki i wozy asenizacyjne (służące do rozlewania gnojówki i gnojowicy – przyp. red.) zostawiamy w domu, ponieważ doszliśmy do wniosku, że w Warszawie i tak dosyć dużo już nieczystości leci, więc w myśl zasady „nie woź drewna do lasu”, na razie wszystko zostawiamy. Miejmy nadzieję, że to będzie pierwsza i ostatnia nasza wspólna manifestacja i że po prostu będzie normalnie – dodał.

Wyraził także nadzieję, że „w końcu będzie normalność” i rolnicy będą mogli „w stu procentach zająć się pracą, a nie zastanawiać się nad tym, jak w przyszłości ta nasza praca będzie wyglądać”.

Obornika i gnojowicy nie bierzemy do stolicy w myśl zasady "nie zabieraj drewna do lasu"

Widzimy się jutro. pic.twitter.com/NEOb4wyNyH — KulaFarmer (@Kula75346782) September 29, 2020

Ustawa o ochronie zwierząt, czyli tzw. „piątka dla zwierząt” została przegłosowana przez Sejm. Teraz trafi do prac w Senacie. Ustawa miała być procedowana podczas dzisiejszego posiedzenia. Jednak, jak poinformował marszałek Tomasz Grodzki, izba wyższa pochyli się nad projektem 13 października.

Źródła: Twitter/polskatimes.pl