Szef młodzieżówki PiS awansuje. Michał Moskal będzie szefem gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego

Michał Moskal, szef młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, współautor ustawy antyrolniczej, romansujący kiedyś z Platformą Obywatelską, ma zostać szefem gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego – donosi „Wirtualna Polska”.

Moskal pełni także funkcję Biura Prezydialnego Prawa i Sprawiedliwości. Co to takiego?

– Jest jednostką w partii, która odpowiada za to, jak funkcjonują nasze organy statutowe – kongresy partyjne, Komitet Polityczny, Rada Polityczna. Odpowiada także za działanie Prezydium Partii. Biuro zatem ma jasno określone zadania. Odpowiada także na różne, zgłaszane do nas, problemy obywateli, którzy przekazują swoje indywidualne sprawy. Nigdy nie pozostawiamy obywateli samych sobie i nie chcę, by to zabrzmiało górnolotnie. W miarę możliwości każdemu staramy się pomagać – mówił niedawno w wywiadzie dla „WP” Moskal.

Ostatnio kręcił się obok Kaczyńskiego. Oprócz wspomnianej ustawy antyrolniczej, którą Moskal promował w mediach społecznościowych, nagrywał także z prezesem PiS filmik na TikToka w ramach akcji #StopfurChallenge.

Teraz 26-latek zostanie jednym z najbardziej zaufanych ludzi Kaczyńskiego. Tak bowiem odbiera się nominację na szefa gabinetu politycznego.