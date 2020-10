Ważne! Nowe obostrzenia na granicach. To musisz wiedzieć

Wielka Brytania wprowadza obowiązkową 14-dniową kwarantannę dla wszystkich Polaków. Do Grecji natomiast zostaniemy wpuszczeni wyłącznie po okazaniu pozytywnego wyniku testu na Covid-19. Co się zmienia na granicach?

Wielka Brytania. Obowiązkowa kwarantanna

Od 3 października od godz. 4.00 czasu miejscowego (5.00 w Polsce) Wielka Brytania przywraca 14-dniową kwarantannę dla osób przyjeżdżających z Polski. Wszyscy przyjeżdżający do Anglii i Szkocji z Polski będą podlegać obowiązkowi poddania się samoizolacji w zadeklarowanym przez siebie miejscu.

Obowiązek kwarantanny obejmuje podróżnych przybywających wszystkimi środkami transportu: drogą lotniczą, morską i pociągiem. Przed przybyciem do Wielkiej Brytanii trzeba wypełnić formularz Passenger Locator Form, w którym wskazuje adres, pod którym będzie odbywała samoizolację.

Jak podaje MSZ z obowiązku 14-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Wielkiej Brytanii zwolnieni są m.in.: kierowcy zawodowi przewożący towary lub osoby w międzynarodowym transporcie kołowym, osoby przybywające do Anglii w celu tranzytu do innego państwa, sezonowi pracownicy pracujący w branży rolniczej mający zapewnioną pracę na konkretnej farmie, zarejestrowani pracownicy służby zdrowia, jeśli przybywają do Anglii, aby wykonywać obowiązki służbowe, niekoniecznie związane z koronawirusem, osoby mieszkające w Zjednoczonym Królestwie, ale pracujące w innym kraju i podróżujące między Zjednoczonym Królestwem a państwem, w którym pracują co najmniej raz w tygodniu.

W przypadku złamania zasad kwarantanny grożą mandaty karne w wysokości 1000 funtów brytyjskich, a w przypadku odmowy podania adresu samoizolacji może grozić mandat karny lub odmowa wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Grecja. Test przed wjazdem

Od 3 października pasażerowie lecący z Polski do Grecji będą musieli okazać negatywny wynik testu molekularnego (PCR) dla COVID-19, wykonany nie później niż 72 godz. przed przylotem do Grecji. Test PCR wykonuje się z użyciem wymazu z jamy ustno-gardłowej lub nosogardłowego.

Testy na koronawirusa mogą zostać wykonane nawet kilka godzin przed wylotem, pod warunkiem, że pasażer będzie miał przy sobie wynik. Ambasada podkreśliła, że testy wykonane wcześniej niż 72 godz. przed wylotem, nie będą ważne.

Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu powinno zostać przygotowane w języku angielskim, zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby podróżującej. Dzieci poniżej 10 roku życia nie podlegają obowiązkowi wykonywania testu PCR.

Słowacja. Tylko tranzyt

Od 1 października Słowacja wprowadziła stan wyjątkowy, który będzie trwał przez 45 dni. Granice nie zostały zamknięte, ale przez Słowację można przejechać jedynie w tranzycie.

Czas na przejazd Słowacji od chwili przekroczenia granicy to 8 godzin. Nie wolno zatrzymywać się. Wyjątkiem jest tankowanie na stacjach benzynowych.