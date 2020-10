Mimo zakażenia Trump nie jest izolowany. Z limuzyny, w maseczce pozdrawia zgromadzonych przed szpitalem [VIDEO]

Przebywający w szpitalu Donald Trump nagrał kolejny krótki film. Następnie w limuzynie zrobił rundkę wokół szpitala. Sympatyków pozdrawiał z tylnego siedzenia prezydenckiego samochodu.

Prezydent miał na twarzy maseczkę ochronną. Jak widać, pomimo zakażenia, nie jest izolowany. W aucie z Trumpem przebywało więcej osób.

„To jest interesująca podróż. Wiele nauczyłem się o Covid-19 (…) To prawdziwa szkoła” – stwierdził w nagraniu Trump. „Rozumiem już to. Wiem, o co chodzi” – dodał. To drugie nagranie prezydenta wyemitowane z wojskowego szpitala. W pierwszym prezydent siedział za stołem. W najnowszym Trump stoi. Jest ubrany w koszulę bez krawata i marynarkę.

Po zakończeniu nagrania prezydent Trump wsiadł na chwilę do prezydenckiego samochodu, który wyjechał przed szpital. Z tylnego siedzenia, ubrany w maseczkę przywódca Ameryki pozdrawiał zgromadzonych przed szpitalem, którzy od piątku przychodzą tam, by go wesprzeć i życzyć mu zdrowia.

A MASSIVE crowd sending "get well soon!" wishes to President @realDonaldTrump! 🙏🇺🇸 pic.twitter.com/55MO1mTkSr — Jake Schneider (@jacobkschneider) October 3, 2020

Od piątku zakażony koronawirusem najważniejszy polityk USA przebywa w wojskowym szpitalu Walter Reed pod Waszyngtonem.

Zespół medyczny potwierdził w niedzielę, że od wykrycia u prezydenta obecności koronawirusa SARS-CoV-2 dwukrotnie podano mu tlen. Jeśli jego stan będzie się dalej poprawiał, to może on zostać wypisany ze szpitala w poniedziałek – oświadczył w niedzielę doktor Brian Garibaldi, członek zespołu medycznego zajmującego się prezydentem.

Pierwsza dama USA Melania Trump, u której także wykryto SARS-CoV-2, pozostała w Białym Domu. Czuje się dobrze.