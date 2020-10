Ekspresowa kwarantanna! Dworczyk złamał nakaz PiS? „Zgodnie z WASZYM rozporządzeniem, jeszcze 5 dni do odsiadki”

W poniedziałek 5 października wykryto zakażenie koronawirusem u Przemysława Czarnka. W związku z tym na kwarantannę trafili m.in. ministrowie PiS, w tym Michał Dworczyk. Tymczasem na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się zdjęcie z posiedzenia rządu, na którym obecny był także szef Kancelarii Premiera.

Uwagę na to zdjęcie zwrócił poseł Konfederacji Artur Dziambor, który trafił na przymusową kwarantannę tego samego dnia, co szef KPRM. Parlamentarzysta miał bowiem kontakt w studiu telewizji Polsat z Piotrem Zgorzelskim z PSL, u którego także wykryto koronawirusa.

„Panie Ministrze @michaldworczyk, dwa pyrania: Czy to jest zdjęcie z dzisiejszego spotkania? i jeżeli tak: Jak uzyskać zwolnienie z kwarantanny? Pytam, bo wiem, że wpadł Pan w kwarantannę tego samego dnia, co ja i zgodnie z WASZYM rozporządzeniem, mamy jeszcze do odsiadki 5 dni” – napisał Artur Dziambor.

„Jestem na kwarantannie, bo byłem, podobnie jak pan Dworczyk, w okolicy kogoś kto miał Koronawirusa. Obaj zaczęliśmy kwarantannę w poniedziałek. Pytam, bo gdyby była opcja, wyszedłbym chętnie szybciej. To dla mnie ważne, dla mojej rodziny nawet bardziej” – dodał.

Polityk Konfederacji podkreślił, że zarówno on, jak i Michał Dworczyk trafili na kwarantannę – nie zaś do izolacji. Oznacza to, że są zdrowi, nie wykonano im testów.

„Obaj z Dworczykiem jesteśmy na kwarantannie, a nie izolacji. Na kwarantannę trafia się zdrowym, bez badania. Wirus może być wykryty najszybciej po 7 dniach, czyli badanie możemy obaj zrobić najszybciej w niedzielę” – podkreślił.

Zdjęcie Michała Dworczyka siedzącego na posiedzeniu rządu m.in. z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim zamieszczono na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze z datą 9 października 2020 r. Co więcej, jest to pierwsze po rekonstrukcji posiedzenie Rady Ministrów, zatem nie ma w zasadzie innego wytłumaczenia, jak tylko to, że Michał Dworczyk złamał jednak kwarantannę.

