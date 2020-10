Manifestacja pod siedzibą TVP. Policja spisuje przeciwników restrykcji

Pod siedzibą TVP w Warszawie trwa manifestacja przeciwników ograniczeń wprowadzonych w związku z Covid-19, obecność wojsk USA w Polsce i wprowadzenia tzw. „ustawy bezkarność +”. Protestujący mają pojawić się również pod Sejmem.

„Apel Zjednoczonych Patriotów o wspólną manifestację przeciwko działaniom rządu związanych z aktualną sytuacją m.in z pandemią/cenzurą/likwidacją gospodarki/wojsk USA i innych spraw wysokiej wagi. Jeden z postulatów: zablokowanie trzeciego (!) podejścia rządu do przepchania ustawy ‚bezkarność+'” – czytamy we wpisie na portalu wykop.pl.

Do wpisu dołączono link do materiału wideo na YouTubie, jednak został on usunięty.

Dziennikarz Radia Zet, Jacek Czarnecki, poinformował na Twitterze, że policja spisuje uczestników protestu.

„W Warszawie przed siedzibą TVP rozpoczyna się manifestacja przeciwników ograniczeń wprowadzonych w związku z Covid-19. Policja spisuje uczestników za nienoszenie masek i nieprzestrzeganie dystansu”.

Podobne wydarzenia – manifestacje przeciwników tzw. „plandemii” – odbywają się dzisiaj m.in. w Berlinie.