Marsz o Wolność we Wrocławiu. Ratusz rozwiązał sześć zgromadzeń. Prezydent Sutryk zapowiada konsekwencje karne [WIDEO]

W sobotę w wielu miastach Polski odbywały się manifestacje przeciwko restrykcjom, obostrzeniom, nakazom i zakazom wprowadzanym przez rząd w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa. We Wrocławiu rozwiązano zgromadzenia.

Uczestnicy protestu zebrali się na wrocławskim rynku około południa. W związku z obostrzeniami w zgromadzeniach może uczestniczyć ograniczona liczba osób, dlatego zgłoszono ich sześć. Łącznie przyszło ok. 300 osób.

Po około godzinie Marsz o Wolność został rozwiązany przez urzędniczkę ratusza miejskiego, Agatę Bukowską. Jako powód podano niestosowanie się do epidemicznych obostrzeń.

Uczestnicy i tak pozostali na miejscu, gdzie trwały przemówienia. Wśród wygłaszających swoje zdanie była m.in. lekarz Anna Martynowska, która wskazywała, że testy na koronawirusa są niewiarygodne. Martynowska od dawna krytykuje podejmowane przez rząd działania, nazywa je koronawirusową psychozą. Sąd lekarski zawiesił ją za to w prawach do wykonywania zawodu. Przemawiał także piosenkarz Ivan Komarenko, co można zobaczyć w poniższym filmie.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zapowiedział konsekwencje prawne wobec „manipulatorów”. Za takich uznaje m.in. organizatorów manifestacji.

Antycovidowskie zgromadzenie na Rynku wrocławskim rozwiązane. Nie dochowali reżimu sanitarnego obowiązującego od dzisiaj… Opublikowany przez Prezydenta Wrocławię Jacka Sutryka Sobota, 10 października 2020