Zamkną cmentarze? Kraska: „Raczej nie, ale…”

Cmentarzy raczej nie zamkniemy, ale rozłóżmy wizyty na grobach bliskich w czasie – zaapelował w sobotę w Radiu Zet wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w kontekście zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych.

Pytany o to, czy rząd wprowadzi dodatkowe obostrzenia związane ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych powiedział, że „na pewno zamknięcie cmentarzy to nie jest rzecz, którą byśmy chcieli”.

„Jestem przekonany, że to nie nastąpi. To, co możemy robić, to apelować do wszystkich osób, by rozłożyć te wizyty na grobach naszych najbliższych. To święto, do którego jesteśmy przywiązani. Czasem jedziemy przez pół Polski na groby naszych bliskich. Dlatego rozłóżmy to w czasie. Nie róbmy tego w sobotę, niedzielę, poniedziałek. Rozłóżmy to na tydzień, dwa” – zaapelował.

Dodał też, że odwiedziny grobów najbliższych powinny odbywać się przy zachowaniu wszystkich zasad sanitarnych. Przypomniał, że chodzi o to, byśmy kontaktowali się z jak najmniejszą liczbą osób. Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest 1 listopada, w tym roku przypada w niedzielę.



(PAP)