Pisząca dla izraelskich mediów polska dziennikarka chce zamknięcia kościołów. A synagogi? „To antysemityzm”

Pisząca dla żydowskich agencji prasowych polska dziennikarka oraz redaktor naczelna Jewish.pl postuluje zamknięcie miejsc kultu, ale tylko katolickich. Katarzyna Markusz chce też usunąć religię ze szkół. Swoimi przemyśleniami postanowiła podzielić się na Twitterze.

„Słuchajcie, a może by tak zamknąć kościoły? Przecież modlić można się tak samo dobrze w domu, a KK ma ogromny majątek, więc nie zbiednieje” – grzmiała na Twitterze Markusz. „Dlaczego tego nie robimy?” – dopytywała.

„W następnym kroku można usunąć religię ze szkół. W końcu było ostatnio tyle mowy o tym, żeby chronić dzieci przed złą ideologią” – dodała.

Internauci jednak postulowali, by lockdownem objąć także synagogi.

„Zaproponuj synagogi zamknąć… A nie czekaj… Wtedy to będzie antysemityzm…” – skwitował jeden z użytkowników Twittera.

Opłacana przez żydowskie agencje dziennikarka stwierdziła natomiast, że „nie ma żadnego powodu, żeby miała się wypowiadać na temat synagog”. „Dlaczego mam zabierać głos na ten temat?” – żachnęła się.

„Nie ma również żadnego powodu, żeby się pani wypowiadała na temat Kościołów, a jednak to robi” – odpowiedziała jedna z internautek.

– Hurr durr zamknąć kościoły!

– A może zamkniemy synagogi?

– TO NIEDOBRA JEST MÓWIĆ O TYM, BAN!

Poranne robienie kurtyzany z logiki wg Kasi.

„Nie chodzimy do kościoła tylko po to, aby się modlić, ale przede wszystkim brać udział we mszy, przystąpić do komunii świętej i czasem do sakramentu spowiedzi. Nie możemy tego robić w domu” – wyjaśnił dziennikarce jeden z internautów.

