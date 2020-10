Polacy walczą z pandemią absurdu. Powstaje nowa dyscyplina sportowa – Marsz Miejski

Rząd wprowadza nonsensowne rozporządzenia i nakłada nielegalne nakazy na obywateli. Polacy jednak przywykli do życia w oparach absurdu. Nie inaczej jest i tym razem, choć jest „i straszno, i śmieszno”.

Od soboty obowiązuje bezprawny nakaz noszenia maseczek nawet na ulicach. W myśl rządowego rozporządzenia, maseczek nie można zdjąć na ulicy nawet po to, żeby się napić lub coś zjeść.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski twierdził, że rząd chce przyjąć takie rozwiązania, które „przede wszystkim będą chroniły populację”.

– Wychodzimy tutaj od pewnej wykładni celowościowej i szukamy tych sytuacji, gdzie noszenie maseczki najbardziej skutecznie ogranicza ryzyko transmisji – powiedział Niedzielski.

Odniósł się także do punktu rozporządzenia, który zwalnia uprawiających sport z bezprawnego nakazu noszenia maseczki. Zaznaczył, że „w przestrzeni miejskiej zakładamy, że te aktywności sportowe są obciążone ryzykiem zakażenia”.

– Tutaj przyjęliśmy taką linie demarkacyjną, że to, co jest robione w przestrzeni miejskiej jest zobowiązanie do noszenia maseczki, również dotyczy to jazdy na rowerze. Natomiast w parkach, czy innych terenach zielonych, sugerujemy, że ten obowiązek nie jest konieczny, o ile można zachować dystans – dodał minister. Tymczasem okazuje się, że w rozporządzeniu nie sprecyzowano w jakim miejscu uprawianie sportu zwalnia z bezprawnego nakazu noszenia maseczki.

Idąc tropem rządowego rozporządzenia prezes klubu sportowego Pogoń Nowa Dęba ogłosił na Twitterze nabór do nowej sekcji.

„Mam zaszczyt jako prezes klubu sportowego POGOŃ NOWA DĘBA poinformować, że tworzymy sekcje nowej dyscypliny: Marsz Miejski. Podczas uprawiania sportu maseczki nie obowiązują. Prowadzimy nabór zawodników. Zapraszamy!” – napisał Marek Ostapko.

🚨 Mam zaszczyt jako prezes klubu sportowego POGOŃ NOWA DĘBA poinformować, że tworzymy sekcje nowej dyscypliny: Marsz Miejski. Podczas uprawiania sportu maseczki nie obowiązują. Prowadzimy nabór zawodników. Zapraszamy! @lkwarzecha @Matka_Kurka @AbsurdyE @NKozery @PBasiukiewicz pic.twitter.com/qY18SSZqTo — Marek Ostapko (@marek_ostapko) October 10, 2020

Jak dodał, klub wypisuje zaświadczenia.

Już pisałem że jako prezes klubu sportowego POGOŃ NOWA DĘBA (zarejestrowany klub sportowy) prowadzę sekcję nowej dyscypliny Marsz Miejski. Zapraszam do występowania w szeregi naszego klubu. Wypisujemy zaświadczenia :) pic.twitter.com/GjqyB0lYuZ — Marek Ostapko (@marek_ostapko) October 11, 2020

Źródła: Twitter/nczas.com