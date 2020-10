Tęczowy komunizm w natarciu. Działacz Wiosny Biedronia broni sierpa i młota. „Piękny i ważny symbol dla lewicy”

Lewica wciąż się pogrąża. Nie ustaje zamieszanie wywołane użyciem na Twitterze przez Angelikę Krawczyk z partii Razem symbolu sierpa i młota. Radny krajowy partii Adriana Zandberga napisał w tej sprawie wniosek do partyjnego sądu koleżeńskiego. Sierpa i młota broni natomiast przedstawiciel Wiosny Roberta Biedronia.

Angelika Krawczyk a krakowskiego oddziału partii Razem w swoim opisie na Twitterze użyła symbolu sierpa i młota. Stwierdziła ponadto, że w liceum miała rozszerzoną historię, więc wie co on oznacza. „Co więcej, symbol sierpa i młota oznacza władze ploratariatu, a nie lubobójstwo, którego absolutnie nie bronię, nigdy nie będę bronić” – stwierdziła (pisownia oryginalna). Zadeklarowała również, że jest „marksistką ideologiczną”.

Na to zachowanie zareagował jednak Krystian Głuch, radny krajowy partii Razem. „W sprawie obrony sierpa i młota przez członkinie @partiarazem napisałem wniosek do partyjnego sądu koleżeńskiego ponieważ jest to jawne naruszenie statutu partii. Nie ma i nie będzie zgody na bronienie totalitarnych symbolów w demokratycznej lewicowej partii” – oświadczył.

W sprawie obrony sierpa i młota przez członkinie @partiarazem napisałem wniosek do partyjnego sądu koleżeńskiego ponieważ jest to jawne naruszenie statutu partii.

Nie ma i nie będzie zgody na bronienie totalitarnych symbolów w demokratycznej lewicowej partii. — Krystian Głuch (@GluchKrystian) October 9, 2020

Przedstawiciel Wiosny Biedronia, Michał Piękoś, oburzył się jednak na te słowa. Postanowił stanąć w obronie komunistycznego symbolu.

„Sierp i młot to piękny i ważny symbol dla lewicy. Nie możemy pozwolić aby go nam odebrano i zakwalifikowano jako symbol zła. Uważam że ten symbol na profilu @angelika_n_kraw to wspaniała deklaracja ideologiczna” – napisał, załączając serduszko oraz – naturalnie – sierp i młot.

Sierp i młot to piękny i ważny symbol dla lewicy. Nie możemy pozwolić aby go nam odebrano i zakwalifikowano jako symbol zła.

Uważam że ten symbol na profilu @angelika_n_kraw to wspaniała deklaracja ideologiczna. ❤️ ☭ https://t.co/Vm9OOpTmbe — Michał Piękoś! 🚀 (@michal_piekos) October 10, 2020

Michał Piękoś podkreśla na swojej stronie internetowej, że „udziela się” w ramach Extinction Rebellion Trójmiasto. Jest także członkiem Pomorskiej Inicjatywy Klimatycznej, feministą i wegetarianinem. „Założyciel Pomorskiej Inicjatywy Dialogu Społecznego. Zainicjował powstanie Karty Praw LGBT w Sopocie, Sztumie i Starogardzie Gdańskim. Od lat działa na rzecz praw osób LGBT” – czytamy.

Jak podkreślił, jest też zaangażowany w budowę Wiosny Roberta Biedronia od samego jej początku.

Sprawę skomentował na Twitterze Stefan Tompson. „A swastyka to indyjski symbol szczęścia?” – pytał retorycznie.

A swastyka to indyjski symbol szczęścia? https://t.co/YqI9m2coql — Stefan Tompson (@StefanTompson) October 11, 2020

Źródła: Twitter/lewica2019.pl