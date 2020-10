Trump wrócił na kampanijny szlak. Prezydent USA tańczy i ciska maseczkami w tłum [WIDEO]

Tydzień po wypisaniu ze szpitala wojskowego Walter Reed pod Waszyngtonem Trump odbył wiec na lotnisku w Sanford na Florydzie. Przemawiał godzinę, czyli krócej niż zazwyczaj na przedwyborczych spotkaniach. W tłum swoich sympatyków na początku wystąpienia rzucał maseczkami.

„Mówią teraz, że jestem odporny” – oznajmił, odnosząc się do choroby, którą niedawno przeszedł. Przed wiecem zespół medyczny Białego Domu przekazał, że testy Trumpa na Covid-19 dały wynik negatywny.

W trakcie wystąpienia amerykański przywódca nie miał na sobie maseczki. Wśród zgromadzonych niektórzy też ich nie założyli, nie zachowywano też zalecanego w trakcie epidemii dystansu.

President Trump dancing to the YMCA after his Florida rally tonight pic.twitter.com/UKtKtWkqlS

Mimo że rozmowy o pakiecie stymulacyjnym dla gospodarki między Białym Domem i Kongresem utknęły w martwym punkcie, prezydent obiecywał na wiecu szybkie odbicie gospodarcze po epidemii. Przestrzegał, że w przypadku zwycięstwa jego wyborczego rywala Demokraty Joe Bidena będzie to niemożliwe.

Krytykował przy tym nakładanie zbyt surowych ograniczeń na gospodarkę. Jak się wyraził: „lekarstwo nie może być gorsze” niż choroba.

Great Florida Rally tonight. Big crowd, lot of enthusiasm (you win races with enthusiasm). Just got back. Tomorrow night it’s off to Pennsylvania and another BIG crowd. We are winning. Economy is starting to boom. Good timing!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2020