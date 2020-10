Czy Watykan wydaje monetę z pogańską boginią? „Wygląda jak Pachamama”

Watykan wyemitował monetę z wizerunkiem ciężarnej kobiety – jej łono przypomina kulę ziemską. Według niektórych jest to bogini Pachamama.

„Obchody życia na ziemi to zobowiązanie do troski o planetę, projekt, któremu Kościół zamierza wesprzeć, wspaniała i złożona praca, której celem jest: promowanie międzynarodowych działań, aby zagwarantować każdemu przyszłość, żywność, która jest potrzebne zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, aby postępowi gospodarczemu mógł towarzyszyć rozwój społeczny, bez którego nie ma prawdziwego postępu. Mennica Państwowa Watykanu wyemituje srebrną monetę 10 euro wykonaną przez Maestro Oldaniego, przedstawiającą matkę niosącą ziemię w swoim łonie, której jesteśmy winni troskę i miłość, jak gdyby była córką, z długimi pszenicznymi kłosami we włosach, w odniesieniu do przeszłości i przyszłości, które staje się ponadczasowe, a zatem wieczne” – to oficjalny komunikat w sprawie monety.

Czy to pogańska bogini – Pachamama?

Niektórzy twierdzą jednak, że na monecie widnieje wizerunek demona. „Moneta przypomina posągi Pachamamy ustawione na synodzie amazońskim w zeszłym roku, które według prefekta ds. Komunikacji Paolo Ruffiniego„ symbolizują życie, płodność i matkę ziemię” – napisał katholisch.de.

Przypomnijmy, że nie byłby to pierwszy raz, kiedy Watykan posługuje się wizerunkiem indiańskiego bożka. Ok. rok temu wielki skandal wywołał fakt, że w świątyni w Watykanie ustawiono figurę pogańskiego bożka Pachamamy, do którego modlili się nieświadomi niczego wierni. Ustawienie figury zaaprobował sam papież Franciszek. Po kilku dniach ktoś z wiernych zabrał totem i wyrzucił go do rzeki.

Źródło: NCzas.com, katholisch.de