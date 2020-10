Jon Voight, gwiazdor Hollywood popiera Donalda Trumpa. Ostrzega Amerykę przed złym Bidenem i oszustami z lewicy [VIDEO]

Jon Voight gorąco poparł Donalda Trumpa w wyścigu o Biały Dom. Ostrzegł przed sterowanym przez lewaków i wielkie korporacje kandydatem Demokratów Joe Bidenem.

Jon Voight należy do wyjątkowych gwiazdorów Hollywood. Ten zdobywca Oscara jest jednym z nielicznych aktorów, którzy otwarcie przyznają się do konserwatywnych poglądów, ale też popierają znienawidzonego przez elity Donalda Trumpa.

Voight opublikował teraz nagranie, którym ostrzega przed kandydatem lewicy – Bidenem i namawia do oddania głosu na obecnego prezydenta USA.

– Biden jest zły – mówi spokojnie do kamery 81-letni aktor. – Trump musi wygrać, jest prawdziwy. Przywróci zaufanie ludzi. Ci lewacy nie są dla narodu amerykańskiego. Oni są największym oszustwem wszechczasów.

– Biden jest przedłużeniem rządów Obamy. Nie możemy pozwolić, żeby to się powtórzyło – mówił nawiązując do czasów, gdy prezydentem był Barack Hussein Obama, a wiceprezydentem Joe Biden. – Lewica jest podstępna i okłamała naród amerykański. Odebrała jej wielkie sił dla własnego ego, by rządzić gospodarką państwa – kontynuował Voight.

Aktor w swym krótkim, ale pełnym pasji wystąpieniu wielokrotnie odwoływał się do swej wiary i Boga.

– Módlmy się wszyscy i niech Bóg da nam siłę, abyśmy dawali przykład w imię Jezusa i Mojżesza oraz świętych wszystkich religii. Trzymajmy światło prawd Bożych i módlmy się o pokój na świecie, aby flaga USA powiewała z dumą, o prezydenta Donald Trumpa 2020. Niech Bóg błogosławi.

Voight nazwał Trumpa „człowiekiem uczciwym”, który walczy o obywateli amerykańskich i dobro kraju. – On kocha ten kraj tak jak wy – dodał Voight. – Nie pozwólcie, by oszustwo wami manipulowało, bo zwyciężyć musi tylko prawda. Nie poddawajcie się, wiedząc, że wszyscy pozwoliliśmy na kłamstwo. To kłamstwo musi zostać wymazane.

To nie pierwszy raz, kiedy Voight publicznie wspiera Trumpa. W maju aktor udostępnił podobną wiadomość wideo na swoim Twitterze, aby pochwalić Trumpa za sposób, w jaki poradził sobie z pandemią koronawirusa , nazywając go „prawdziwym patriotą”.