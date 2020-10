Policja w awangardzie koronaterroru. Ostatniej doby tysiące mandatów i wniosków do sądu za brak maseczki

– Ostatniej doby pouczyliśmy ponad 1080 osób nie zakrywających ust i nosa, nałożyliśmy mandat w stosunku do ponad 3690 osób, a w ponad 570 przypadkach skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu – poinformował rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

Policjant przekazał, że sprawdzając obowiązek zakrywania ust i nosa od chwili jego wprowadzenia w sumie funkcjonariusze pouczyli ponad 198,5 tys. osób, w ponad 59 tys. przypadków ukarali je mandatem karnym, a w ponad 15 tys. przypadków skierowali wnioski o ukaranie do sądu.

Warto przy tym przypomnieć, że zdaniem wielu prawników, a także Rzecznika Praw Obywatelskich działania policji są niezgodne z prawem, gdyż ustawa, do której odwołuje się rozporządzenie ministra zdrowia nie przewiduje możliwości nałożenia takiego obowiązku na osoby zdrowe.

O tym jak rozmawiać z policją w przypadku zatrzymania możemy się przekonać na krótkim filmiku z Krakowskiego Przedmieścia. Tam mężczyźni wyłożyli swoje racje, odwołując się do przepisów prawa.

Obywatele wyartykułowali policjantom, jak się sprawy mają. Przy okazji padło wiele gorzkich słów pod adresem rządzących i policji – choć nie bezpośrednio w stronę interweniujących funkcjonariuszy. Warto obejrzeć to nagranie, by wiedzieć, jak bronić się przed państwem (bez)prawia.

Mariusz Ciarka podał także, że ostatniej doby policjanci skontrolowali ponad 3360 środków publicznego transportu zbiorowego, a od początku wprowadzenia obostrzeń w tych środkach komunikacji przeprowadzili już ponad 161 tys. kontroli.

– Od początku działań skontrolowano również ok. 277,7 tys. placówek handlowych oraz ok. 2,7 tys. miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki. Skontrolowano również ok. 9,7 tys. miejsc organizacji wesel – podkreślił rzecznik KGP.

Źródło: PAP/NCzas