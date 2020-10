Covidowe absurdy. Wprowadzą ustawowy nakaz mycia zębów?

Czyżby już niedługo rząd miał wprowadzić… ustawy nakaz mycia zębów? Redaktor TVP INFO, Krzysztof Ziemiec, zachwyca się, że „jeszcze niedawno wszyscy się śmiali” a jednak mycie zębów rzeczywiście pomaga w walce z koronawirusem.

„Umycie zębów przed wyjściem z domu może chronić przed koronawirusem. Zawarte w paście do zębów składniki wykazują działanie podobne do tego, które ma antybakteryjny żel do rąk” – cytuje PAP Krzysztof Ziemiec.

XXI wiek, a media, politycy i eksperci odkrywają, że zachowywanie higieny – mycie rąk, zębów, mycie jedzenia – chroni przed wirusami.

Co więcej, elitom wydaje się, że lud w Polsce jest tak ciemny, że trzeba mu o tym przypominać. Obowiązku mycia zębów zapewne nie będzie, ale jakaś kampania społeczna – kto wie? Była już przecież kampania przypominająca o myciu rąk.

Co będzie następne? Odkrycie, że warto używać papieru toaletowego? Promowanie przez media i polityków używania antyperspirantów i grzebienia?