W tym fachu nawet 80 proc. zarabia powyżej 15 tys. zł. Niestraszna im żadna pandemia

Ten rok jest fatalny dla pracowników i pracodawców. Wiosenny lockdown spowodował zwolnienia, obniżki wynagrodzeń i kłopoty przedsiębiorców. Teraz znów zaczynają się kolejne blokady. Są jednak branże, którym warunki epidemiczne straszne nie są. „Nawet 80 proc. stanowisk oferowanych programistom przez agencje rekrutacyjne dotyczy pracy, za którą miesięcznie można zarobić minimum 15 tys. zł” podaje forsal.pl.

Szkoła programowania online Kodilla.com zebrała dane od marca 2020 do teraz, które przedstawiają wysokość wynagrodzeń oraz oczekiwania wobec specjalistów z branży IT. A jest im naprawdę dobrze. Światowy rynek pracy od lat boryka się z deficytem specjalistów z obszarów nowej technologii, a pracodawcy prześcigają się w oferowaniu coraz to lepszych warunków.

– Programiści to jeden z niewielu zawodów, którego skutki pandemii albo nie dosięgnęły, albo dosięgnęły w bardzo niewielkim stopniu. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej średni wzrost wynagrodzeń w tym sektorze – począwszy od marca 2020 do dziś – wynosi optymistyczne 5-10 proc. Poza tym, aż 18 proc. specjalistów IT deklaruje, że ich zarobki w tym okresie wzrosły – podaje Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania online Kodilla.com.

Zarobki w IT są zależne od formy zatrudnienia. Jeśli dotyczy to umowy o pracę to w 60-70 procentach przypadków, rekrutowanemu proponowana jest wypłata od 15 tys. zł. Największe szanse na takie pieniądze mają kandydaci z 4-5-letnim doświadczeniem.

– Oczywiście, zdarzają się firmy, które oferują wyższe wynagrodzenia, nawet do 18 tys. zł brutto. Trzeba też pamiętać o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu, powiększających kwotę netto, którą pracownik otrzyma po odliczeniu podatków – tłumaczy Krzysztof Kobyliński, lider zespołu IT w firmie Devire.

Najlepsze oferty są jednak dla osób chcących pracować na kontraktach B2B. Tutaj ofert zaczynających się od 15 tys. zł brutto jest aż 80m proc. Żeby liczyć na takie pieniądze trzeba jednak posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie.