Nadciąga „tęczowy piątek”. Aktywiści LGBT będą indoktrynować młodzież online

Założona przez Roberta Biedronia Kampania Przeciw Homofobii nie odpuszcza. Mimo mniemanej pandemii i częściowo zdalnego nauczania organizacja kontynuuje tęczową indoktrynację wśród dzieci i młodzieży. Już zapowiedziała, że w bieżącym roku także odbędzie się tzw. tęczowy piątek.

Aktywiści LGBT chcą walczyć z „homo- i transfobią” wśród młodzieży. KPH ogłosiła, że w tym roku „tęczowy piątek” – czyli „święto akceptacji” – przypada 30 października. Z tej okazji ma odbyć się „wirtualna lekcja” z Nauczycielem Roku 2018, Przemysławem Staroniem, zadeklarowanym gejem. Ponadto organizacja Roberta Biedronia założyła też konto na edukacyjnej platformie Brainly.

– Homofobia jest siłą realnie zagrażającą zdrowiu wielu młodych osób, ale osłabia ją każdy akt wsparcia i solidarności. Udział w Tęczowym Piątku to wyciągnięcie przyjaznej dłoni jako znaku, że chcę świata, w którym razem jesteśmy bezpieczni. To życzliwość, która ratuje życie – stwierdziła Barbara Baran, „psycholożka” Fundacji SEXEDpl.

W tym roku „antydyskryminacyjną” prelekcję wygłosi Przemysław Staroń. Wybrany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Nauczyciel Roku 2018 ma poprowadzić zajęcia na temat: „Zranieni – ranią, skrzywdzeni – krzywdzą. Jak nie dać się dyskryminacji”.

KPH radzi też, jak „świętować”:

„1. Ubierz coś tęczowego – np. przypinkę, torbę lub skarpetki

2. Użyj nakładki #TęczowyPiątek2020 na zdjęcie profilowe na Facebooku

3. Umieść tweeta z hasztagiem #TęczowyPiątek

4. Wywiesić w oknie lub na balkonie tęczową flagę, zrobić jej zdjęcie i wrzucić na Instagram (koniecznie z hasztagiem #TęczowyPiątek)

5. Wydrukowuj plakat ze strony teczowypiatek.pl i powiesić go w widocznym miejscu.

6. Zadzwoń do młodej osoby LGBT, którą się zna, by powiedzieć jej, że może na Ciebie liczyć”.

W poprzednich latach część rodziców sprzeciwiała się organizowaniu „tęczowych piątków” w szkołach.

„Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw” – podkreślał resort edukacji.

Tym razem jednak sączenie propagandy ma się odbywać poprzez media społecznościowe.

KPH zorganizowała także zbiórkę pieniężną. Do tej pory „wsparła” ją zaledwie 1 osoba, kwotą 20 zł.

