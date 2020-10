Wojciech Cejrowski: Piekło wyje i bluzga. Szatan szczeka pyskami swoich sług [WIDEO]

Wojciech Cejrowski w ostrych słowach skomentował sytuacje w Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. – Piekło wyje i bluzga. Szatan szczeka pyskami swoich sług – napisał na Facebooku.

W Polsce od kilku dni trwają protesty zwolenników zabijania dzieci nienarodzonych. W niedzielę barbarzyńcy z lewicy postanowili zaatakować kościoły, dopuszczali się profanacji, niszczenia murów świątyń, a nawet fizycznych ataków na księży.

Cejrowski: Piełko wyje

Do sytuacji w Polsce i kwestii aborcji odniósł się Wojciech Cejrowski. Podróżnik i publicysta od dawna postulował całkowity zakaz aborcji. – Piekło wyje i bluzga. Szatan szczeka pyskami swoich sług. Normalni ludzie, nawet wściekli, nie posługują się takim językiem – pisze na Facebooku.

– To, co słyszę na tych nocnych manifestacjach brzmi jak wrzaski w trakcie egzorcyzmu. POD KONIEC, gdy demon wie, że zaraz musi odejść – dodaje. Cejrowski odnosi się także do zachowania części polityków, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego:

Zdrajcom opadają maski, a słabi wystawiają duszę na sprzedaż. „Prawdziwa prawica” zaczyna się chować, wykręcać, lawirować, wycofywać – żeby tylko nie uronić z trudem uciułanych promili poparcia. Tanie, słabe, miękkie bolki. Pieski szukające smyczy.

Cejrowski odniósł się także do indywidualnych obrońców prawa do życia, także tych najmniejszych, bezbronnych. – Znajomi Was zbluzgali? I za co? Za Wasz sprzeciw wobec mordowania dzieci? Zbluzgali słowami, których wcześniej nigdy nie słyszeliście z ich ust? NIE LĘKAJCIE SIĘ, tylko patrzcie kto gdzie dzisiaj stoi i pamiętajcie, że ta wojna jest już wygrana, Osobiście przez NIEGO. Jedyne zadanie dla nas to wytrwać po stronie Światła – pisze podróżnik.

– Stój twardo przy Prawdzie. Stój twardo. Wytrwaj. Mów Różaniec (ja mówię codziennie, w kościele, przed Najświętszym Sakramentem), bo to przez Maryję przychodzi zwycięstwo. Nie lękajcie się. Bierzcie to na klatę, z Różańcem w łapie. Wytrwale. Oni wrzeszczą, bluzgają plugastwem najgorszym – Ty trwaj; szeptem zmawiając Różaniec. I nie lękaj się. Amen – podsumowuje Cejrowski.

Bąkiewicz: wycie szatana

Wymowne nagrania, które mogą potwierdzać słowa Wojciecha Cejrowskiego, zamieścił na Twitterze Robert Bąkiewicz ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. – Chcecie usłyszeć wycie szatana? Zwolennicy zabijania nienarodzonych dzieci pod kościołem św. Krzyża w Warszawie – napisał Bąkiewicz.

Chcecie usłyszeć wycie szatana? Zwolennicy zabijania nienarodzonych dzieci pod kościołem św. Krzyża w Warszawie. pic.twitter.com/QuMtlBPLRS — Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) October 25, 2020