Mateusz Morawiecki i jego rząd dokonają zbrodni na polskiej gospodarce? Kolejne branże krok od lockdownu

„Uwaga, branża beauty o krok od lockdownu!” – ostrzegają Konfederaci. „Wiemy, że rządzący już w zeszły piątek, podczas konferencji o nowych obostrzeniach i zakazach, mieli ogłosić zamknięcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych, ale w ostatniej chwili się z tego wycofali” – tłumaczą przedstawiciele jedynej partii prawicowej w Polsce.

Niestety, wiele wskazuje na to, że Mateusz Morawiecki i jego ludzie nie darują fryzjerom i kosmetyczkom.

„Już teraz docierają do nas wyraźne informacje, że to było tylko chwilowe wstrzymanie wyroku na kolejną branżę i już w tym tygodniu po branży fitness, eventowej, targowej, rozrywkowej czy gastronomicznej (w sumie dotkniętych branż jest około 30!) ma dojść do zamknięcie jednej z niewielu przestrzeni gospodarki, które jeszcze funkcjonują, czyli branży beauty” – podają Konfederaci.

Rząd kilaka miesięcy temu całkowicie zablokował gospodarkę z powodu kilkuset zakażonych. Kosztowało to budżet państwa 200 mld złotych. Wtedy – wiosną – obiecywali, że przygotują się na jesień.

„Nie zrobiono NIC a teraz znów płacić mają za to sami obywatele, to jest skandal – firmy będą znów upadać, a pracownicy tracić zatrudnienie lub część pensji. To jest ZBRODNIA dokonana na polskiej gospodarce i odpowiedzialni za to politycy muszą zostać rozliczeni! Lockdown to lekarstwo gorsze od choroby, jego skutki społeczno-gospodarcze będą trudne do odbudowania przez lata!” – zaznacza Konfederacja.