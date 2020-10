Pilne posiedzenie władz PiS w związku z „sytuacją w kraju”

Jak nieoficjalnie donosi „Rzeczpospolita”, na dziś wieczorem zaplanowano pilne spotkanie władz PiS. Partia rządząca ma się zebrać w związku z sytuacją w kraju.

W ostatnich dniach na polskich ulicach wybuchły gwałtowne zbiegowiska wściekłych. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że mordowanie dzieci nienarodzonych, tylko dlatego że mogą być chore, jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Dzisiaj kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma się pilnie spotkać. Rozmowy mają dotyczyć obecnej sytuacji w Polsce. Przy okazji do protestów rozwścieczonych zwolenników aborcji przyłączyli się także górnicy i rolnicy.

Na warszawskich ulicach dochodzi do agresji. Wściekli zwolennicy aborcji atakują obrońców kościoła św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Poleciały kamienie i butelki. Mimo to policja ograniczyła się tylko do oddzielenia wściekłego tłumu kordonem.

Źródła: Rzeczpospolita/nczas.com