Lewackie, faszystowskie bojówki mogą teraz zniszczyć np. Kościół Mariacki. Nikczemny prezydent Krakowa Majchrowski zakazuje swym służbom chronienia kościołów

Krakowscy strażnicy miejscy mają zakaz ochraniania na polecenie policji obiektów będących siedzibami partii, urzędów, obiektów sakralnych i uczestniczenia w ochranianiu demonstracji, jeżeli ich tematyka nie jest bezpośrednio związana z pandemią – poinformował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Zapowiedział także, że jako pracodawca nie będzie utrudniał urzędniczkom udziału w protestach. W praktyce oznacza to, że Majchrowski zachęca podległych mu pracowników do napadów, blokowania miasta, niszczenia budynków, bo tym tak naprawdę są owe protesty.

Majchorowski od piątku przebywa na autokwarantannie. We wtorek w mediach społecznościowych odniósł się do trwających w Polsce od kilku dni zamieszek wywoływanych przez różne lewackie organizacje, i do których podżega cześć polityków opozycji.

„Nie jest tak, że nie słyszę i nie widzę tego, co dzieje się od kilku dni w naszym kraju i w naszym mieście. Już dawno nie widziałem takiej determinacji i mobilizacji protestujących” – napisał Majchrowski na swoim profilu na FB.

Dodał, że środa ma być dniem ogólnopolskiego strajku kobiet i dla niego jako pracodawcy „jest oczywiste, że każda pracownica urzędu, która będzie chciała dołączyć do tej inicjatywy, ma do tego pełne prawo”. „Nie będę utrudniał ani zniechęcał do przystąpienia do strajku i mam nadzieję, że tak samo postąpią też inni krakowscy pracodawcy” – podżegał Majchrowski.

Poinformował, że ze względu na pandemię, Straż Miejska Miasta Krakowa na polecenie wojewody małopolskiego przeszła do dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji.

„Muszą Państwo wiedzieć, że zakazałem komendantowi straży miejskiej wykonywania zadań, które nie wiążą się bezpośrednio z zagrożeniem epidemicznym. Krakowscy strażnicy mają zakaz ochraniania na polecenie policji obiektów, także tych będących siedzibami partii czy urzędów, obiektów sakralnych oraz uczestniczenia w ochranianiu demonstracji, jeżeli ich tematyka nie jest bezpośrednio związana z pandemią” – poinformował prezydent Krakowa.

Majchrowski mówi wprost, że lewackie, faszystowskie bandy mogą spalić kościoły w Krakowie, w tym np. Kościół Mariacki, a podległe mu służby, na jego rozkaz, będą się temu tylko przyglądać. Spalic będzie można również siedziby np. PiS, bo wiadomo, że faszystowskie bojówki podżegane przez polityków PO i Lewicy nie zaatakują siedzib tych partii.

Trudno sobie wyobrazić bardziej nikczemną decyzję włodarza miasta. W przypadku kogoś piastującego stanowisko państwowe można by wręcz mówić o zdradzie i postawieniu takiego nikczemnika przed trybunałem Stanu. Kanalia Majchrowski uważa, że te bandy nigdy nie przyjdą po niego, pod jego ratusz, czy dom.