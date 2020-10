Wyborcy kandydata Demokratów i faszyści z Antify napadli w Nowym Jorku na Żydów, w tym na dzieci. Czy MSZ potępi antysemickie ekscesy w Ameryce

Zwolennicy Bidena napadli w Nowym Jorku na uczestników imprezy „Żydzi dla Trumpa”. Wśród ofiar fizycznych ataków są dzieci.

Nowojorscy Żydzi zorganizowali imprezy, by pokazać swe poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa. Odbyły się one w różnych częściach miastach. Przez Nowy Jork przejechały samochody oznaczone flagami, portretami i symbolami nawiązującymi do prezydenta i Republikanów.

Kulminacyjnym momentem był przejazd całej karawany przez Times Square, po tym jak uczestnicy zjechali się z różnych części miasta. Przed placem Żydzi zostali jednak zaatakowani przez zwolenników Bidena i faszystowskie bojówki Antify.

Antysemici obrzucali samochody kamieniami i różnymi przedmiotami. Zablokowali ruch i zaczęli oblewać je farbą. Gdy z samochodów wysiedli ludzie by bronić się doszło do bójek. Na 5 Alei zaatakowana została siedmioosobowa rodzina w tym czworo dzieci.

Jechali spokojnie samochodem na imprezę. Przez okna, które były opuszczone powiewały flagi Trumpa. Obok tego samochodu zatrzymał się inny ze zwolennikami Trumpa i wtedy doszło do ataku gazem pieprzowym na żydowską rodzinę.

Konwój zwolenników Trumpa atakowany był niemal na całej trasie przejazdu. Nowojorska policja wszczęła kilkadziesiąt dochodzeń w sprawie tych napaści. Świadkiem był m.in. Rudy Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku.

Komentując antysemickie napady Demokratów powiedział, iż z nagrań pokazujących ataki należy zmontować klip wyborczy, który uświadomi Amerykanom, co będzie się działo jak wygra Biden.

PiS lubi tak we wszystkim małpować Amerykanów, to może ich obyczajem potępił by antysemickie ekscesy w USA. czekamy na głos MSZ i polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych.

Antifa black bloc rioters attack the “Jews for Trump” caravan participants in Manhattan. The Village People is blasting in the background. pic.twitter.com/R2Fd2nTXbg — Andy Ngô (@MrAndyNgo) October 25, 2020