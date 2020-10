Ambasada Polski zaleca Polakom we Francji ostrożność

Ambasada RP w Paryżu przypomina, że stan zagrożenia terrorystycznego we Francji został podniesiony do najwyższego poziomu. Dodatkowo zaleca „polskim obywatelom przebywającym we Francji szczególną ostrożność oraz unikanie większych skupisk ludzkich”.

Polska placówka apeluje: „zgodnie z wytycznymi władz francuskich prosimy również o zgłaszanie siłom porządkowym wszelkich niepokojących sygnałów wskazujących na możliwość działań o charakterze terrorystycznym”.

Po zamachu w Nicei władze francuskie podniosły do najwyższego poziomu alertu tzw. Plan Vigipirate”, który wprowadzono jeszcze kilka lat temu.

Do tego obowiązują tu znaczne obostrzenia i godzina policyjna związane z epidemią koronawirusa. Prezydent Macron praktycznie przywrócił we Francji zasady izolacji.

Po publikacji karykatur Mahometa doszło do dekapitacji francuskiego nauczyciela, który pokazywał je uczniom. Emmanuel Macron oświadczył, że będzie karykatur bronił, co z kolei wywołało złość świata muzułmańskiego.

Al Kaida wezwała muzułmanów we Francji do działań. Zamach w Nicei na bazylikę Notre-Dame i zamordowanie 3 osób to zapewne efekt tych wezwań.

Ambasador RP we Francji Tomasz Młynarski przekazał „francuskim przyjaciołom” wyrazy naszej solidarności.

« Choqué et attristé, j’exprime ma solidarité avec les victimes et nos amis Français face à l’attentat bouleversant qui a eu lieu aujourd’hui à Nice. » – Ambassadeur T. Młynarski — Ambassade de Pologne (@PLenFrance) October 29, 2020