Jest decyzja. Wyrok TK będzie opublikowany. Znamy termin

Krzysztof Sobolewski – przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości – zdradza szczegóły dot. publikacji wyroku TK ws. aborcji. Zapowiada również, że PiS wesprze prezydenta Andrzeja Dudę w inicjatywie na rzecz zażegnania kryzysu.

– Z moich informacji wynikało i wynika dalej, że publikacja nastąpi w tym tygodniu. To jest kolejny przykład hipokryzji opozycji. Pamiętamy głośne hasła sprzed lat, żeby publikować, a teraz ci sami ludzie krzyczą, żeby nie publikować – mówił w Polskim Radiu 24 Krzysztof Sobolewski z PiS.

Warto jednak przypomnieć, że sama publikacja nic nie zmienia w polskim prawie. Dopiero ustawa zmienia faktyczny staan rzeczy. Od 2000 roku kolejne polskie rządy nie wykonały blisko 30-stu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Wszystko wskazuje na to, że kwestię ustawy po orzeczeniu TK weźmie na siebie prezydent. Po słowach głowy państwa w Polsat News można wnioskować, że władza będzie dążyła do pozostania przy rozwiązaniach kompromisu aborcyjnego.

Prezydent mówił m.in, że „jeżeli kobieta ma urodzić dziecko, które praktycznie rzecz biorąc natychmiast będzie martwe, to jest to narażanie jej na niewyobrażalne cierpienie psychiczne i fizyczne”.

Zaznaczył, że taka postać przepisów, „w której znika zupełnie możliwość dokonania aborcji przy wadach, które na pewno spowodują śmierć dziecka w związku z jego urodzeniem na pewno nie jest sytuacją, z którą ja bym się zgodził, i nie można w takiej sytuacji stawiać kobiety”.

Krzysztof Sobolewski zapewnił, że PiS będzie wspierać inicjatywę prezydenta. – Pan prezydent jako pierwsza osoba w państwie ma prawo do swojej oceny tego, co się dzieje i swojego zdania i podjęcia ewentualnych działań. Jeżeli będzie takowa inicjatywa pana prezydenta, bo to tak wynika z tych słów, bądź też w pierwszej kolejności konsultacje z klubami parlamentarnymi, a potem inicjatywa – my jako PiS, Zjednoczona Prawica jesteśmy gotowi włączyć się w inicjatywę pana prezydenta, w rozmowy. Zobaczymy, jaki będzie efekt – mówił.

Wychodzi więc na to, że pomimo sporego szumu, dewastacji, ataków fizycznych i paniki, nic się nie zmieni. Chaos dał jednak rządzącym możliwość uchwalenia m.in. podatku CIT dla spółek komandytowych i ograniczenia (a w zasadzie usunięcia) ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą.

Robert Gwiazdowski niedawno napisał, że temat aborcji już od 1992 roku służy odwracaniu uwagi i najprawdopodobniej miał rację: