Rozłam w Konfederacji!? Dziambor: Tak mi mówi sumienie! [VIDEO]

Poseł Konfederacji Artur Dziambor odniósł się do wypowiedzi innego członka Partii KORWiN dra Sławomira Mentzena. Czy kwestia aborcji może wywołać rozłam w Konfederacji?

Posłowie partii KORWiN w specjalnym nagraniu odnieśli się do decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Politycy przyjęli decyzję z aprobatą, aczkolwiek wskazali, że powinna działać przesłanka letalna.

To jednak nie spodobało się ekonomiście dr. Sławomirowi Mentzenowi.

– Niestety nie mam wyjścia, muszę zgłosić votum separatum. Jestem katolikiem, byłem, jestem i będę za życiem. Nie do takiej partii wstępowałem. Korwiniści zawsze głośno i wyraźnie głosili prawdę, nieważne ile osób ją popierało. Dlatego właśnie wstąpiłem do partii KORWiN. Liczę na zaprzestanie głoszenia tez sprzecznych z programem naszej partii – napisał ekonomista na Facebooku.

Do tej sprawy na antenie NCzasTV odniósł się poseł Artur Dziambor.

– Ja od początku stałem na stanowisku, że trzeba oddzielić eugenikę od wad letalnych. (…) Jest to coś całkowicie oczywistego – podkreślił Dziambor.

Poseł wskazał, że problem wybuchł, bo prezes PiS trzymał sprawę aborcji w sejmowej zamrażalce. Nie było więc szans na normalną dyskusję nad sprawą.

Odnosząc się do wpisu dr. Mentzena Dziambor stwierdził: – Sławek tak to czuje, ja to czuję troszkę inaczej. (…) Naprawdę nie ma to większego znaczenia. To, że są osoby, które uważają inaczej – szanuję – wskazał poseł.

Poseł dodał, że partia to nie jest dobre narzędzie do rozwiązywania problemów światopoglądowych.

Źródło: NCzasTV