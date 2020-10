Trzaskowski chce umieścić logo strajku, który dewastuje mu miasto, w tramwajach i autobusach. „Może Pan oflagować swoje prywatne auto”

Rafał Trzaskowski poparł rzekomy strajk kobiet, którego uczestnicy dewastują m.in. zarządzane przez niego miasto. Prezydent Warszawy wpadł także na pomysł, żeby obleci pojazdy komunikacji miejskiej plakatami z logo strajku. Dostał list od kierowcy.

„Uważam, że miasto nie należy do Pana. Podobnie jak spółki finansowane z jego budżetu. Dlatego twierdzę, że jeśli ma Pan ochotę na środkach transportu publicznego demonstrować swój prywatny pogląd, powinien się Pan zwrócić do działu reklamy u danego przewoźnika i zapłacić za to z własnych środków. Może Pan również oflagować swoje prywatne auto” – napisał do Trzaskowskiego kierowca warszawskiego autobusu miejskiego.

To odpowiedź na te słowa:

– Oflagujemy autobusy i tramwaje na znak solidarności ze strajkiem kobiet – mówił we wtorek Trzaskowski.

Kierowca autobusu oświadczył, że „wziął te chorągiewki”, jednak „na autobusie ich nie wywiesi”.

„Po pierwsze dlatego, że jestem przekonany, że barwy narodowe powinny jednoczyć a nie dzielić. Czy w związku z tym, że postanowił pan oflagować autobusy w geście poparcia dla protestujących kobiet, powinienem każdego pasażera pytać o zdanie w tej kwestii? A jeśli ma inne niż Pan to zaproponować takiemu pasażerowi spacer?” – pytał kierowca.

Jak dodał, drugim powodem jest to, że ma zdanie odmienne od Trzaskowskiego.

„Ze smutkiem stwierdzam, że zagubił gdzieś Pan bezstronność jaką powinien kierować się urzędnik samorządowy i próbuje zbić Pan kapitał polityczny przy użyciu podległych Panu spółek miejskich” – dodał.

Kierowca podkreślił także podobieństwo do działań Jarosława Kaczyńskiego. „Ponadto wydając takie decyzje, czym różni się Pan od pana Jarosława Kaczyńskiego, który wczoraj (zamiast – red.) łagodzić, zaognił tylko nastroje społeczne?” – dopytywał.

Kierowca wyraził także nadzieję, że nie straci pracy „za posiadanie własnego zdania”. Nie jest to zdanie wśród kierowców miejskich odosobnione.

Trochę cierpkich słów do prezydenta @trzaskowski_ od kierowcy autobusu, Mariusza Krakowskiego. pic.twitter.com/GADLi47bNH — Marcin Dobski (@szachmad) October 28, 2020

Źródła: Twitter/nczas.com