„Chrześcijanie nie mogą głosować na Trumpa.” Niemcy robią wszystko żeby nie wygrał

Była zwierzchniczka Kościoła Ewangelickiego w Niemczech przekonuje, że Chrześcijanie w USA nie mogą głosować na Donalda Trumpa. Czy ktoś jej posłucha?

Margot Kaessmann, teolożka i była zwierzchniczka Kościoła Ewangelickiego w Niemczech oświadczyła, że Chrześcijanie nie powinni oddać głosu na Donalda Trumpa. Felieton liderki protestantów opublikowano na dwa dni przed końcem wyborów w USA.

Kaessmann przekonuje, że Trump swoimi działaniami zaprzecza chrześcijańskich wartościom.

– Trump świadomie niszczy prawo i porządek. Podsyca przemoc i rasizm, pogardę wobec kobiet, kłamstwa. Uważam, że chrześcijanom nie wolno głosować na niego 3 listopada – napisała w gazecie „Bild am Sonntag”.

Ponadto Kaessmann, która w latach 2009-2010 stała na czele Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, zarzuciła Trumpowi naruszanie centralnych wartości chrześcijańskich. Odniosła się tu m.in. do polityki migracyjnej prowadzonej przez amerykańskiego prezydenta.

– Czy to w porządku, kiedy nawet małe dzieci, odseparowane od rodziców są zamykane w klatkach, tylko dlatego, że ci przyjechali do USA z Meksyku? Przepraszam, ale Jezus mówi: co uczyniliście im, mnie uczyniliście. Ochrona słabych należała do jego najgłębszych przekonań – powiedziała protestantka.

Jednocześnie Kaessmann wytknęła Trumpowi, że prezydent sprzeciwia się aborcji (sic!) i powołuje na stanowiska sędziów podzielających te poglądy. Wiadomo – aborcja jest taka chrześcijańska, że sam Jezus i wszyscy święci by ją dzisiaj zalecali…

– Trump jest jednak mężczyzną, dla którego napastowanie seksualne to wręcz styl życia. Przechwalał się tym, że może złapać prawie każdą kobietę za kroczę. Ma trzecią żonę, miał wiele romansów, także z gwiazdą porno, którą uciszył wypłacając jej pieniądze – stwierdziła Kaessmann.

Kaessmann zarzuciła też hipokryzję kaznodziejom, którzy bronią Trumpa, a jednocześnie odtrącają kobiety opowiadające się za aborcją.

Diabeł ubrał się w togę pastora i na mszę dzwoni.

Źródło: Deutsche Welle