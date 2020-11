Kolejny cios w gastronomię. NAKAZ zamknięcia przedłużony do odwołania

Od 24 października cała gastronomia w Polsce zamknięta jest dla gości. Działalność można prowadzić sprzedając posiłki wyłącznie na wynos lub w dostawie. Rząd zapowiadał, że potrwa to przez dwa tygodnie, z możliwością wydłużenia okresu. Teraz wydano nowe rozporządzenie, w którym przedłuża się zakaz działalności do „odwołania”.

W poniedziałek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie rządu zmieniające rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

„Restauracje, kawiarnie, bary, pizzerie itp. do odwołania będą mogły wydawać klientom posiłki na wynos lub im je dostarczać” – wynika z noweli rozporządzenia.

Oznacza to, że do odwołania przedsiębiorcy, których działalność polega na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A – są to m.in. restauracje, kawiarnie, restauracje typu fast food, bary mleczne, bary szybkiej obsługi, lodziarnie, pizzerie), a także działalności związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30), jest „dopuszczalne wyłącznie w przypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu (…)”.