Apel ministra zdrowia: „Ozdrowieńcy, oddajcie swoją krew!”

Leczenie osoczem jest metodą stosowaną w polskich szpitalach i apeluję do ozdrowieńców, żeby zgłaszali się do regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa – podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak wyjaśnił, można to zrobić już miesiąc po formalnym wyzdrowieniu.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim szef MZ zaapelował do ozdrowieńców, żeby „włączyli się w akcję wolontariatu związanego z opieką nad seniorami” i żeby „zaczęli zgłaszać się do regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa”.

„Każdy z was może oddać krew na cele lecznicze. Leczenie osoczem jest w tej chwili metodą stosowaną w polskich szpitalach i apeluję do ozdrowieńców, żeby do tych centrów się zgłaszali. Warunki, jakie powinni spełniać, tj. przede wszystkim miesiąc po formalnym wyzdrowieniu, a oczywiście regionalne centra dokonają dalszej kwalifikacji przeprowadzając odpowiednie badania i testy. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy tę krew ozdrowieńców zbierali” – podkreślił Niedzielski.

(PAP)