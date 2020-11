Premier Słowenii jako pierwszy pogratulował zwycięstwa Donaldowi Trumpowi

W Stanach Zjednoczonych wciąż trwa liczenie głosów w wyborach prezydenckich, a oficjalne wyniki poznamy najwcześniej w czwartek. Mimo to premier Słowenii Janez Jansa już pogratulował zwycięstwa Donaldowi Trumpowi.

Choć amerykańskie sondażownie przewidywały zdecydowane zwycięstwo Joe Bidena, to nic takiego nie ma miejsca. Tradycyjnie już kandydaci Demokratów i Republikanów wygrali w „swoich” stanach, a kwestia prezydentury rozstrzygnie się w tzw. „stanach wahających”.

Wynik wtorkowych wyborów prezydenckich jest już przesądzony w 41 z 50 stanów – wynika z analizy CNN. W 18 z nich oraz Dystrykcie Kolumbii wygrał Biden, czym zapewnił sobie głosy 220 elektorów. Trump wygrał w 23 stanach składających się na 213 głosów elektorskich. Do zwycięstwa potrzeba jednak 270 głosów elektorskich.

Stany, w których jeszcze nieznany jest zwycięzca to: Alaska, Arizona, Nevada, Georgia, Karolina Północna, Maine, Pensylwania, Michigan i Wisconsin.

Największą niewiadomą są wyniki w Georgii, Karolinie Północnej, Pensylwanii, Michigan i Wisconsin. Kto wygra w tych stanach, zgarnie prezydenturę. Na razie na prowadzeniu jest Trump, który podczas konferencji prasowej powiedział, że odniósł „wielkie zwycięstwo”.

Premier Słowenii gratuluje Trumpowi

W USA sporo głosów oddano drogą korespondencyjną, dlatego na oficjalne wyniki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Co najmniej do czwartku, a być może do piątku.

Mimo to premier Słowenii jako pierwszy na świecie pogratulował zwycięstwa Trumpowi.

„Stało się jasne, że Amerykanie wybrali Donalda Trumpa i Mike’a Pence’a na kolejne cztery lata. Im więcej opóźnień i prób zaprzeczania przez mainstreamowe media, tym większy tryumf Trumpa. Gratulacje dla Partii Republikańskiej za świetne wyniki w całych Stanach Zjednoczonych” – napisał na Twitterze premier Słowenii Janez Jansa.

Do wpisu szef słoweńskiego rządu załączył aktualne wyniki ze stanów Pensylwania, Michigan i Wisconsin, w których prowadzi Trump. Do policzenia zostało jednak jeszcze ok. 25 proc. głosów.