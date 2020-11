Kamiński: brakuje nam 6 posłów PiS, którzy z opozycją wybiorą nowego premiera

Michał Kamiński w rozmowie z Andrzejem Morozowskim w „Tak jest” TVN24 mówił o wotum nieufności dla rządu. Według posła zmiana rządu to tylko kwestia czasu.

– Dzisiaj bardzo wielu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, z różnych powodów, zastanawia się czy warto utrzymywać większość, która prowadzi Polskę i tę formację polityczną na skałę – mówił Kamiński w TVN24.

– Tak naprawdę to czego dzisiaj w Polsce brakuje, to brakuje nam, być może nam ich już nie brakuje, sześciu, siedmiu posłów PiS, którzy razem z całą opozycją wybiorą kogoś na kandydata na premiera w konstruktywnym wotum nieufności – stwierdził poseł.

Według Kamińskiego, odwołanie rządu PiS to nie kwestia „czy” tylko „kiedy”. – Jestem przekonany, że to jest scenariusz bardzo prawdopodobny w przeciągu najbliższych kilkunastu tygodni – powiedział w „Tak jest” TVN24.

Pytanie tylko, kto byłby kandydatem, który pogodziłby tak dalekie od siebie obozy polityczne. Kogokolwiek by wybrano, to stanąłby on przed szansą zbudowania wizerunku ponadpartyjnego lidera, co mogłoby być niebezpieczne dla pozostałych stronnictw.

Źródło: TVN24