Amerykański jezuita wietrzy spisek. Twierdzi, że brak zgody na adopcję dzieci przez homoseksualistów to homofobia

Niedawno Amerykański Sąd Najwyższy przychylił się w swoim orzeczeniu do stanowiska katolickiego ośrodka adopcyjnego, który odmówił przekazania dzieci do adopcji parom homoseksualnym. Powołał się przy tym na sumienia pracowników.

Tymczasem ks. James Martin SJ twierdzi, że taka postawa to przejaw homofobii.

„Wolność religijna nie powinna być używana jako pozór dla homofobii. Czy katolickie ośrodki adopcyjne będą też wykluczać pary, które są żydowskie albo protestanckie? Przecież i one nie idą za nauczaniem, w jednym z tych przypadków nie wierząc w Jezusa. Dlaczego skupiać się tylko na parach jednopłciowych?” – oświadczył na Twitterze.

Religious liberty should not be used as a cover for homophobia. Do Catholic adoption agencies also seek to exclude couples who are Jewish or Protestant? They too are not "following church teaching," in one case by not believing in Jesus. Why focus only on same-sex couples?… https://t.co/3QXrXVdoxc

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) November 4, 2020