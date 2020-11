Lockdown. Prof. Włodzimierz Gut: rząd może wprowadzić godzinę policyjną

Epidemiolog prof. Włodzimierz Gut (68 l.) w rozmowie z „Super Expressem” stwierdził, że rząd, w związku z pandemią, może wprowadzić godzinę policyjną.

– To, co mieliśmy na wiosnę to była łagodna zabawa – twierdzi prof. Włodzimierz Gut. Według zakaźnika drugi lockdown będzie bardziej przypominał to, co znamy z telewizyjnych relacji z państw Europy Zachodniej.

Mowa o całkowitym zamknięciu Polaków w domach. – Moim zdaniem rząd może wprowadzić też godzinę policyjną – uważa prof. Gut.

Według wskaźnika zakażeń w Polsce niedługo może być jak w Wuhan – gdzie pandemia uderzyła najpierw. – Może nie zaspawanoby drzwi w mieszkaniach, ale sytuacja w której najpierw ychodzą po zakupy ludzie z bloków o numerach parzystych od 10 do 12, a potem z nieparzystych – od 11 do 13 wcale nie jest niewyobrażalna – twierdzi epidemiolog.

Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, zapowiedział, że narodowa kwarantanna zostanie wprowadzona gdy zbliżymy się do 75 przypadków koronawirusa na 100 tys. ludzi. Nie wiadomo jednak, jakie dokładnie miałyby być jej zasady.

