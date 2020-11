Janusz Cieszyński, ten od respiratorów-widmo, ma nową pracę. Wciąż na państwowym

Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, który z resortu odszedł wraz z Łukaszem Szumowskim, znalazł nową pracę. Będzie wiceprezydentem Chełma – informuje tvn24.pl.

Cieszyński w ministerstwie zdrowia odpowiadał m.in. za informatyzację usług – tzn. wdrożenie e-recepty i e-skierowania. Kontrowersje wokół jego osoby zaczęły się pojawiać podczas ogłoszonej pandemii koronawirusa.

Choć większość felernych zakupów poszła na konto Szumowskiego, jako szefa resortu zdrowia, to de facto stał za nimi Cieszyński. To on odpowiadał za zakup maseczek od instruktora narciarstwa. Wydano na nie 5 mln zł, a maseczki nie spełniały żadnych norm, czyli okazały się bezużyteczne.

Decyzją Cieszyńskiego kupowano testy na koronawirusa z Chin, Korei Południowej i Turcji poprzez pośredników, co kosztowało służbę zdrowia znacznie drożej.

W końcu to Cieszyński odpowiadał za zakup respiratorów-widmo od firmy E&K, której właścicielem jest były handlarz bronią. Ostatecznie we władanie ministerstwa zdrowia trafiło ledwie 200 z 1241 respiratorów. Sprawa trafiła już do prokuratury, a MZ domaga się zwrotu pieniędzy oraz zapłaty odszkodowania w ramach kary umownej. Cieszyński był wcześniej przesłuchiwany jako świadek w tej sprawie.

Nieoficjalnie mówi się także, że to m.in. Cieszyński stał za projektem ustawy potocznie nazywanej „Bezkarność+”, która miała znieść odpowiedzialność karną z urzędników za ewentualne niezgodne z prawem działania podjęte w imię walki z koronawirusem. Ustawa – póki co – nie przeszła w Sejmie.

Pod koniec lipca br. Cieszyński złożył dymisję z funkcji wiceministra zdrowia. Zrobił to tuż przed odejściem Szumowskiego.

Nowa praca Cieszyńskiego

Po kilku miesiącach Cieszyński ponownie znalazł pracę za publiczne pieniądze. Jak informuje tvn24.pl, będzie teraz wiceprezydentem Chełma.

Prezydentem Chełma jest natomiast Jakub Banaszek, który swego czasu był doradcą Mateusza Morawieckiego i szefem gabinetu minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. W wyborach samorządowych w 2018 roku był wspierany przez PiS.

Banaszek oraz Cieszyński wystąpili wspólnie na konferencji prasowej w minioną sobotę. Mówili przede wszystkim o miejskiej strategii walki z koronawirusem. Cieszyński został wówczas przedstawiony jako pełnomocnik prezydenta Chełma.